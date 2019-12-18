istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Marka Konferansı-İstanbul’un Birleştirici Gücü: Kültür-Sanat

Yürekli Konferansları tarafından 20 yıldır düzenlenen, iş ve fikir platformu Marka Konferansı ve İstanbul Kültür sanat Vakfı (İKSV) birlikte, "Marka Konferansı’na doğru: İstanbul’un Birleştirici Gücü Kültür-Sanat" çalıştayı...

EKONOMİ 18.12.2019, 09:55
Marka Konferansı-İstanbul’un Birleştirici Gücü: Kültür-Sanat
Yürekli Konferansları tarafından 20 yıldır düzenlenen, iş ve fikir platformu Marka Konferansı ve İstanbul Kültür sanat Vakfı (İKSV) birlikte, "Marka Konferansı’na doğru: İstanbul’un Birleştirici Gücü Kültür-Sanat" çalıştayı gerçekleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, BKM Genel Müdürü Arol Bekçe, İş Sanat Zuhal Üreten, Pera Müzesi Genel Müdürü Özalp Birol, Yapı Kredi Kültür Sanat Genel Müdürü Tülay Güngen, Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, sanatçı Halil Altındere, heykeltıraş Seçkin Pirim, küratör ve sanat eleştirmeni Vasıf Kortun gibi kültür sanat alanında önde gelen isimler “Dünyanın değişen yeni sanat atmosferindeki İstanbul nereye konumlanacak?” sorusuna yanıt aradı.
Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı, Marka Konferanslarının kurucusu Ayşegül Yürekli Şengör, "20'nci yılımızı adadığımız İstanbul için birçok alanda seferberlik başlattık. Kültür sanat da bu çalışmaların merkezinde yer alıyor. İstanbul dünyanın en değerli ilk üç şehir Markası arasında olacak potansiyele ve dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar kültürel altyapıya, karmaya ve zenginliğe sahip. İstanbul'un ilk üç Marka şehir arasında olması için bu zenginliğin keşfedilmesi, parlatılması ve yükseltilmesi gerektiğine olan inancımızla İKSV iş birliğinde bu çalıştayı gerçekleştirdik" dedi.
İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Marka Konferansı’nın ev sahipliğinde ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın liderliğinde düzenlenen ve 'İstanbul’un Birleştirici Gücü: Kültür-Sanat' başlığını taşıyan bu çalıştay, kültür ve sanat dünyasının önde gelen aktörlerinin kentimize dair düşüncelerini paylaştıkları önemli bir platform oluşmasını sağladı. Burada dile getirilen sorunların ve önerilerin, yerel yönetimler ve merkezi otoriteler için yol gösterici olacağına inanıyorum. Ayrıca bu çalıştayın, İstanbul’un kültür-sanat dünyasından temsilciler arasındaki iletişimi güçlendirmek yönünde de etkisi olduğunu görüyor ve bundan da büyük memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.
İstanbul'a ilk olarak 1980 yılında öğrenci olarak geldiğini belirten Museum of Modern Art (MoMA) Direktörü Glenn D. Lowry, şöyle konuştu:
"İstanbul'a ilk geldiğim zaman sadece Topkapı Sarayı ve İslami Eserler Müzesi vardı. İstanbul'daki projeyi bitirdikten sonra Toronto'ya, oradan New York Müzesi'nin başına geçtim. İstanbul'a tekrar geldiğimde ise karşımda bienallerin, müzelerin, galerilerin olduğu bambaşka bir İstanbul vardı. Kültürel zenginliği çok nadir şehirler arasında. Buradaki müzeler sanatı ve farklı değerli anlamak için çok kritik merkezler oldu. Çok önemli sanatçılar var ve biz bunları takip edip kendi koleksiyonumuza getirmek zorundayız. Kültür ve sanatın gelişmesi için koleksiyonerlere, çağdaş sanatçılara müzelere, uluslararası sanat oluşumlarına, bienallere, medyaya ve bütün bu olayları takip eden halka ihtiyaç var. İstanbul bu saydıklarımın hepsine sahip ve kültür sanat alanında daha da gelişeceğine inanıyorum."
İstanbul’un kültür sanat hayatını şekillendirecek çalıştayın çıktılarını İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak ve İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece, Marka Konferansı’nın ikinci gününde 19 Aralık’ta ‘İstanbul’un Birleştirici Gücü: Kültür Sanat’ oturumunda açıklayacak. (Fotoğraflı)

Yorumlar (0)
12°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 18 Aralık 2019
İmsak 06:45
Güneş 08:17
Öğle 13:06
İkindi 15:24
Akşam 17:45
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Başakşehir 15 27
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Denizlispor 15 21
10. Göztepe 15 20
11. Gaziantep FK 15 20
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Crystal Palace 17 23
10. Arsenal 17 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 17 20
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 16 35
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10