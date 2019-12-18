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Marka Konferansı - "İstanbul'un plastik sorununa çare arıyoruz"

Marka Konferansları'nın Kurucusu Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör, İstanbul Markasını hak ettiği noktaya yükseltmek için bir sorumluluk hareketi başlattıklarını belirtti ve "Ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı WWF ile...

EKONOMİ 18.12.2019, 17:46
Marka Konferansı - "İstanbul'un plastik sorununa çare arıyoruz"
Marka Konferansları'nın Kurucusu Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör, İstanbul Markasını hak ettiği noktaya yükseltmek için bir sorumluluk hareketi başlattıklarını belirtti ve "Ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı WWF ile de İstanbul'un plastik sorununa çare arıyoruz" dedi.
Yapı Kredi World ana sponsorluğunda düzenlediği ve 20’nci yılında ana eksende İstanbul temasının yer aldığı Marka 2019 Konferansı başladı.
Türkiye’nin siyasi ve sosyal ideolojisini yorumlayan Bekir Ağırdır, MoMa direktörü Glenn D. Lowry, Ayşe ve Ece Ege, kendine has üslubuyla ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Türkiye İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski ve TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası, ünlü modacı Mary Katrantzou, Pskiyatrist Mehmet Sungur, komedyen ve yazar Kaan Sekban, tarihçi Saffet Emre Tonguç, Türkiye’nin sanat tarihçilerinden Nazan Ölçer, şarkıcı İskender Paydaş ve Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör konuşmalarıyla sahnede yer aldılar.
Ayşegül Yürekli Şengör açılış konuşmasında, konferansın var olduğu günden beri İstanbul’dan ilham aldığını vurgulayarak, İstanbul Markasını hak ettiği noktaya yükseltmek için bir sorumluluk hareketi başlattıklarını belirtti ve ekledi:
"İstanbul için emek harcamalıyız. Biz bu amaç için aylardır çalışıyoruz. Üç büyük STK Marka Konferansı’na destek verdi. TÜSİAD ile akıllı şehir politikaları üstüne bir çalışma; İKSV ile kültür sanatıyla Markalaşan İstanbul hedefini somutlaştırma arayışı... Ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı WWF ile de İstanbul'un plastik sorununa çare arıyoruz.”
Plastik Avcıları İstanbul projesiyle Doğal Hayatı Koruma Vakfı WWF Türkiye’nin liderliğinde İstanbul’un tek kullanımlık plastik atığını azaltmak ve açığa çıkan atığı da geri dönüşüme kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Yürekli Şengör, Plastik Avcıları İstanbul projesinin, Üsküdar ve Beşiktaş ilçelerini kapsadığını ve bu ilçelerin belediye başkanlarının desteğiyle gerçekleştiğini vurguladı.
Konferansta şu konuşmalar yapıldı :
Sanat Tarihçisi Dr. Nazan Ölçer: “Ancak müzelerin yanı sıra İstanbul’un kendisi de açık şehir müzesi. Biz hala İstanbul’u keşfediyoruz. Sekiz bin yıllık bir şehir. Şehre gerçekten müzedeki eserler kadar ilgi göstermeliyiz hoyratça el koymalardan kaçınmalıyız.”
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı :  “İstanbullularda edep erkan vardı, İstanbulca konuşurdu, etrafla da çok ilgilenirdi. Şimdi AVM’lere göre tarif veriyorlar. Kadıköy’de oturup Süleymaniye’yi bilmeyen İstanbullu olamaz.”
Psikiyatrist Prof. Dr. Mehmet Sungur : “Endişe belirsizlikle ilgili kavram. İstanbul öngörülebilir değil sürprize gebe bir şehir. Roller coaster gibi bir duygudan diğerine geçiyoruz. Hayat bize olanlardan çok onlara verdiğimiz tepkilerle ilgili olduğu gibi şehirlerde de aynı şey geçerli. İstanbul’da da daha az yargılamalı daha çok sevmeli daha az protesto etmeliyiz. Belirsizliği kabul etmeliyiz. Pusulamız da değerlerimiz olmalı”
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski :“Rekabetçi olmak için finansal istikrara ihtiyaç var ve kurumsallaşmak çok önemli ama tahmin edilebilir bir ortam çok daha önemli. Böylece yatırımcılar, müşteriler rahatlıkla faaliyet gösterebilsin girişimciler işini kurmaktan kaçınmasın.”
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır : “Dünyada dans eden kadınlarına biber gazı sıkan tek şehir burası yüzyılın depremini bekleyip hiçbir şey yapmayan şehir de burası, İstanbul sadece post-truth’un değil karşılaşmaların, karşıtlıkların şehri. Karşılaşmaların kavuşmaların ve barışmaların da şehri olabilir ama biraz daha zamanımız var.”
Modacı Mary Katrantzou : “Nesiller boyunca kalacak bir koleksiyon hazırladım. Moda söylemek istediğinizi değerlerinizi sesinizi yaratıcı şekilde aktarmanızı sağlıyor. Tapınakta bunu yapabildik. Fikirlerden yola çıkıp tapınağın yaratıldığı dönemlere geri dönmüş oldum. Defile ile bir şeyleri topluma geri verebiliyoruz. Bağışlar ve biletler sayesinde vakıf 30 yılda kazanamadıkları parayı toplamayı başardılar. Ve bu benim için büyük mutluluk.”

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