Mansur Yavaş'tan Ankaralılara 'Zengin etme' müjdesi

Projeleriyle dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya paylaşımında "Benim en büyük hayalim Ankaralılar'ı zengin etmek.

Bu kapsamda hayvan yetiştiren yerli üreticilerimize manda desteğinde bulunmaya başlıyoruz.

Hibe edeceğimiz gebe mandalar sayesinde hem et ve süt üretimi artacak hem de hemşehrilerimiz hesaplı ve doğal ürünlere ulaşabilecekler." ifadelerini kullandı.