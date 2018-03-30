Manisa Ziraat Odası'ndan gübre fiyatlarının zamlanmasına tepki

Nermin UÇTU/MANİSA, () - MANİSA Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, tarlalarda çeşitli ürünlerin ekim zamanı gelirken, gübre fiyatlarına yüzde 20- 30 zam yapıldığını söyledi. Altındağ, artan gübre ve mazot fiyatlarına karşı çiftçinin dayanma gücünün kalmadığını belirtti.

Tarlalarda gübreleme zamanının gelmesiyle birlikte çiftçinin kullandığı gübre fiyatları da arttı. Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Altındağ, kullanımın artması dolayısıyla 1 ay içinde fiyatların yükseldiğini ve çiftçinin mağdur olduğunu söyledi. Altındağ, "Tarlalarda gübreleme işlemi başlayınca bu zamlar geldi. Zam genel olarak yüzde 20 civarında; ancak yüzde 40'a yakın artış olan gübre çeşidi de var. Bu konuda mağduriyet yaşıyoruz. Aslında gübreye ambargo koyup bir sene kullanmamamız gerekiyor. 1 yıl gübre kullanmazsak bu artışlara tepki göstermiş oluruz. Tavsiyem budur. Mısırda dekarda 1.5 ton mısır verimi oluyor. Eğer gübre kullanmazsak dekarda 1 ton ürün alırız. Gübre fiyatlarına baktığımızda zaten 500 kiloluk bir harcama yapmış oluyoruz. Gübre kullanmasak daha karlı oluruz. Devlet gübrede KDV'yi kaldırdı. Ama fiyatlara baktığımızda KDV'nin düştüğünü göremiyoruz, hiçbir yansıma olmadı" dedi.

Başkan Altındağ, DAP (diamonyum fosfat) gübresinin çiftçi tarafından çok kullanıldığını; ancak bulunması konusunda sıkıntı yaşandığını vurguladı. Çiftçinin, gübre parasının yanı sıra litresi 5 liranın üstüne çıkan mazot fiyatları nedeniyle de mağdur olduğunu savunan Altındağ, şunları kaydetti:

"DAP gübresinin 50 kiloluk bir çuvalı geçen ay 85 liradan satılırken bu ay 115 lira seviyelerine çıktı; ancak piyasada olmadığını söylüyorlar. Toprak altı kompoze gübre fiyatları da geçen ay 55 lirayken bu ay 72 lira oldu. Çinko içerikli gübrenin fiyatı da 64 lirayken artışla birlikte 74 liraya çıktı. Azotlu gübreler olarak bilinen nitratın kullanımının sınırlanması nedeniyle fiyatlarında bir artış olmadı. Çiftçi hangi gübreyi kullanacaksa o gübrelerde fiyat artışı yapmışlar. Çiftçi, bu durumda ne yapacağını bilemiyor. Ekim- dikim yapacağız; ama çok zorlanıyoruz."

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