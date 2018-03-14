Manisa'da örtü altı çilekte ilk hasat

MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde örtü altı çilekte ilk hasat yapıldı. Üretici çileğin kilosunu 10 liradan sattı.

Manisa'da en fazla çilek üretimi yapılan Köprübaşı ilçesinde, mevsimin ilk hasadı yapıldı. Üretici Rahim Özcan (43), kışlık örtü altı çileğin ilk hasadında 1500 kilogram ürün aldıklarını belirterek, çileğin kilosunun 10 liraya İzmir Hali'nde satıldığını söyledi. Çileğin geçen yıl kilosu 7 lira, önceki yıl ise 12 liradan satıldığını hatırlatan Rahim Özcan, fiyatların düşmemesi halinde üreticinin bayram edeceğini söyledi. Özcan, havaların iyi gitmesi ve tüplü fide kullanımı dolayısıyla normalde mart ayı sonunda yapılması gereken hasadın erken yapıldığına da dikkat çekti.

Köprübaşı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Alptekin Sağıroğlu ise ilçe ekonomisine çilek üretiminin büyük katkı sağladığını belirterek, "Toplam 3 bin 500 dekarda 150 üreticimiz çilek yetiştiriyor. Yıllık 10 bin 500 ton çilek hasadı yapılıyor. İlçe ekonomisine büyük girdiler sağlanıyor. Çileğin tadı, aroması çok güzel. İlaç ve gübre kullanılmıyor, çileklerimiz organik. Allah kazancımızı bereketlendirsin. Örtü altı çileğinden sonra tarla çileklerimiz de yetişiyor. Önümüzdeki günlerde tarla çileğimizin de hasadına başlayacağız" dedi.



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