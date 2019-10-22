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Mandalina üreticisi dertli
ADANA'da hasadı devam eden mandalina kilosu 75 kuruş ile 1 TL arasında alıcı buluyor. İklimsel nedenlerle düşük rekolte bekleyen üretici ise maliyetlerden dertli. Mandalina hasadına başlanan Adana’da, sıcak havaların etkisiyle çiçekleme...
EKONOMİ 22.10.2019, 11:00
ADANA'da hasadı devam eden mandalina kilosu 75 kuruş ile 1 TL arasında alıcı buluyor. İklimsel nedenlerle düşük rekolte bekleyen üretici ise maliyetlerden dertli.
Mandalina hasadına başlanan Adana’da, sıcak havaların etkisiyle çiçekleme döneminde yaşanan dökülmeler nedeniyle bu yıl rekoltede düşüş bekleniyor. Türkiye’de üretilen 1 milyon 650 bin ton mandalinanın 550 bininin karşılandığı kentte 'okitsu' cinsi mandalinaların toplanmasına başlandı. işçiler tarafından kamyonlara yüklenerek Türkiye’nin dört bir yanına gönderilen mandalina, çabuk soyulması ve çekirdeksiz olması sayesinde de vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.
Çiftçi Fazlı Ayaz, yaklaşık 15 gündür hasat yaptıklarını belirterek, ürünlerin yaklaşık 8 yıldır 75 kuruş ile 1 TL fiyatla satılmasından yakındı. Girdi maliyetlerinin her yıl artmasına karşı ürün fiyatlarının aynı olmasının çiftçiyi olumsuz etkilediğini kaydeden Ayaz, “Üretici memnun değil. Geçen geçen sene 80 TL’ye aldığımız ilaçlar bu yıl 500 TL oldu. Mazot, gübre, işçilik maliyetleri de her yıl artıyor. Çiftçiler zor durumda” dedi.
Mandalina hasadına başlanan Adana’da, sıcak havaların etkisiyle çiçekleme döneminde yaşanan dökülmeler nedeniyle bu yıl rekoltede düşüş bekleniyor. Türkiye’de üretilen 1 milyon 650 bin ton mandalinanın 550 bininin karşılandığı kentte 'okitsu' cinsi mandalinaların toplanmasına başlandı. işçiler tarafından kamyonlara yüklenerek Türkiye’nin dört bir yanına gönderilen mandalina, çabuk soyulması ve çekirdeksiz olması sayesinde de vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.
Çiftçi Fazlı Ayaz, yaklaşık 15 gündür hasat yaptıklarını belirterek, ürünlerin yaklaşık 8 yıldır 75 kuruş ile 1 TL fiyatla satılmasından yakındı. Girdi maliyetlerinin her yıl artmasına karşı ürün fiyatlarının aynı olmasının çiftçiyi olumsuz etkilediğini kaydeden Ayaz, “Üretici memnun değil. Geçen geçen sene 80 TL’ye aldığımız ilaçlar bu yıl 500 TL oldu. Mazot, gübre, işçilik maliyetleri de her yıl artıyor. Çiftçiler zor durumda” dedi.
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