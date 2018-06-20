Manavgat, turizmden 4 milyar dolar gelir bekliyor

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - MANAVGAT Side Turizm Yatırımcıları Birliği (MASTOB) Başkanı Cengiz Haydar Barut, Manavgat'ın sahip olduğu 200 binden fazla yatak sayısıyla Türkiye'nin en büyük turizm destinasyonu olduğunu belirterek, "Bu sene yaklaşık 5 milyon misafirin Manavgat'a geleceğini düşünürsek, ilçemizin turizm geliri 4 milyar dolar civarında olur" dedi.

Bu sezon turizm sektöründe yaşanan büyüme turizmcilerin geleceğe umutla bakmasını sağladı. Önce uçağın düşürülmesinin ardından Rusya, ardından Avrupa ülkeleriyle yaşanan sorunlar nedeniyle 2015 yılından bu yana sürekli gerileyen Antalya turizmi, bu yıl ilk 5 ayda gelen 2 milyon 874 bin turistle 2014 yılı rakamlarına çok yaklaştı. 200 binden fazla yatak sayısıyla Antalya'nın toplam yatak kapasitesinin 3'te 1'ini oluşturan Manavgat'ta, turizmciler sektördeki yükselişten memnun olduklarını ve bu trendin gelecek yıllarda da artarak devam edeceğini belirtti.

'BU SENE 14 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ'

MASTOB Başkanı Cengiz Haydar Barut, Antalya'nın bu sene 14 milyon turist hedefine ulaşacağını, bir miktar da üzerine çıkacağını söyledi. Barut, "2014 ve 2015 rakamlarını yakalayacağız. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun koyduğu bir hedef var, 14 milyon olarak. İnşallah 14 milyonun üzerine çıkacak. Gidişat bunu gösteriyor" dedi.

'SEVİNDİRİCİ OLAN FİYATLARIN ARTMASI'

Başkan Barut, Antalya'ya gelen turistlerin 3'te 1'inden fazlasının tatillerini Manavgat'ta geçirdiğini ve ilçede yaklaşık 5 milyon turistin tatil yapacağını anlattı. Konaklama sektörü olarak asıl sevindirici unsurun fiyatların artması olduğunu söyleyen Barut, "Geçen yıllarda fiyat olarak çok dibe vurmuştuk, bu yıl geçen 2 yıldaki kayıpların bir kısmını telafi ettik. Bu durum geleceğe dair ümit veriyor. Türkiye'de herhangi bir olumsuzluk yaşanmazsa, bu yılı önümüzdeki yıllar için, turizm için çıkış yılı olarak görebiliriz" diye konuştu.

4 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİ

Manavgat'ta 200 binden fazla yatağın bulunduğunu ve Türkiye'nin en büyük ilçe turizm destinasyonu olduğunu aktaran Başkan Barut, şöyle dedi:

"Antalya'ya gelen 14 milyon turistin 3'te 1'inden fazlasının yaklaşık 5 milyon misafirin Manavgat'a geleceğini düşünürsek, ilçemizin turizm geliri 4 milyar dolar civarında olur. Bölgemizde bu sene yükselen pazarımız İngiltere. Avrupa'da geçen yıllara göre biraz daha iyi. Geçen yıllarda dibi gören İskandinav pazarında toparlanma sürüyor. Eski günlerinde değil ama yükseliş trendine girdi. Rusya'daki artış devam ediyor. Ama İngiltere, Antalya ve Manavgat bölgesi için en fazla yükselen pazar."

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 12'Sİ MANAVGAT'TA

Manavgat'ın Türkiye'nin toplam yatak kapasitesinin yüzde 12'sine sahip olduğunu aktaran Başkan Barut, "Toplam yatak sayısı 200 binin üzerine çıktı. Önümüzdeki yıllarda biraz daha dikkatli yatırım yapılması gerektiğini geçen 2 yılda anladık. Son 2 yılda birkaç tesis yeni devreye girdi, onun haricinde yeni yatağımız yok" dedi.

'ÇALIŞANLAR KÜSTÜ, SEKTÖRDE KALİFİYE İŞÇİ SIKINTISI VAR'

Turizm sektöründe son 2 yılda yaşanan krizlerden sadece yatırımcıların değil çalışanların da olumsuz etkilendiğini, personel sıkıntısının tüm sektörün problemi haline geldiğini vurgulayan Cengiz Haydar Barut, "Son 2 yıl çalışanlar için de iyi olmadı. Geçen yıllarda turizm çalışanları turizme küstü. Turizm 6 aya sıkıştığı için çalışanların 6 ay çalışıp, 6 ay işsiz kalmaları sorun yarattı. Ama bu yıl biraz daha normalleşme sürecindeyiz. İnşallah çalışanlar birkaç ay daha fazla işlerine devam edecek. Gelecek yıllarda bu sıkıntının biraz daha giderileceğini bekliyorum. Ama bu sene turizm sektörünün kalifiye işçi sıkıntısı bayağı büyük" diye konuştu.

'DÜNYANIN DAHA ÜZERİNDE BÜYÜME SAĞLADIK'

Turizm sektöründe geleceğe umutla bakmanın zamanının geldiğini anlatan MASTOB Başkanı Cengiz Haydar Barut, şöyle dedi:

"Şartlar bugün olduğu gibi turizm sektörünü ürkütecek herhangi bir sorun yaşanmadan devam ederse gelecek yıllarda turizm sektöründe yükseliş devam edecek. Tüm dünyada zaten seyahat endüstrisi yükseliyor. Biz de geçen 10 yılda, 15 yılda dünyanın daha üzerinde büyüme sağladık. Önümüzdeki yıllarda da büyüyerek devam edeceğiz."

'DOLULUK YÜZDE 100'E ULAŞTI'

Manavgat'taki tesislerin doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını da anlatan MASTOB Başkanı Barut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ramazan Bayramı'nda genel olarak bölgemizdeki tesisler yüzde 100 doluluk yaşadı. Bu sene bayram için gelen yerli tatilci geçen yıllara göre daha az oldu. Sebebi de bayramın hemen ardından 24 Haziran'da seçimlerin yapılacak olması. Malum seçimde adaylar var, adayların akrabaları, partilerin teşkilatları var. Herkes seçim çalışması telaşında olduğu için bu bayram yerli misafir sayısı biraz daha düşük oldu. Ama diğer pazarlardaki yükseliş nedeniyle bayramda bölgemizdeki otellerimiz yüzde 100 doluluk oranına ulaştı."



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