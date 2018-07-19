Malmstrom: AB ABD'ye karşı misilleme listesi hazırlıyor

İstanbul, 19 Temmuz () - AB Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmstrom, ABD'nin Avrupa'dan araç ithalatına ek gümrük vergisi uygulaması riskine karşı kendilerinin de bir misilleme listesi hazırlamaya başladıklarını açıkladı.

ABD'nin Marshall Fonu tarafından Brüksel'de düzenlenen bir konferansta konuşan Malmstrom, "Eğer ABD araç ithalatına tehdit ettiği gümrük tarifelerini uygulan ise, bu büyük bir talihsizlik olar. Biz de üye ülkelerle birlikte, ABD'nin bu gümrük tarifelerini dengeleyecek bir tedbirler listesi hazırlıyoruz" dedi.

Malmstrom ayrıca, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in gelecek hafta Washington'a yapacağı ziyaretin amacının AB ile ABD arasında gerilimi düşürmek ve ticari konuları müzakere için ortam olup olmadığını görmek olduğunu da vurguladı.



