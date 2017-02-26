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Maliye Bakanı Naci Ağbal Vergi Haftası’nı kutladı

İstanbul, 26 Şubat () – Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergisini zamanında ödeme gayretindeki vatandaşlara, ekonomik istikrar ve gelişime katkı sağladıklarını söyleyerek teşekkür etti.  Naci Ağbal, bu yıl 27 Şubat - 5 Mart tarihleri...

Maliye Bakanı Naci Ağbal Vergi Haftası’nı kutladı

İstanbul, 26 Şubat () – Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergisini zamanında ödeme gayretindeki vatandaşlara, ekonomik istikrar ve gelişime katkı sağladıklarını söyleyerek teşekkür etti.  Naci Ağbal, bu yıl 27 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında kutlanacak 28. Vergi Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftasının “Vergi Haftası” olarak kutlandığını hatırlattı. Bu yıl kutlanacak 28. Vergi Haftası’nın 27 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında olacağını kaydeden Ağbal, “Vergisel yükümlülüklerini yerine getirerek, vergisini zamanında ve tam olarak ödeme gayretinde olan tüm mükelleflerimize ve vatandaşlarımıza ülkemizin ekonomik istikrarına ve gelişimine sağladıkları değerli katkılar için teşekkür eder, şükranlarımı sunarım.” dedi.  Vergi mevzuatının daha adil, etkin, anlaşılır ve kolay ulaşılabilir olması ve vergi tabanının genişletilmesi, vergiye uyum maliyetinin azaltılarak yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla yakın zamanda birçok yasal ve idari düzenlemeyi yakın bir dönem içerisinde gerçekleştirdiklerini dile getiren Ağbal, açıklamasında şöyle dedi: “Böylelikle istihdam artışı, kayıtlı ekonomiye geçişi özendirerek ekonomide verimlilik ve rekabet gücünün yükselmesini amaçladık. Bir taraftan mükelleflerimizden belirli şartları taşıyanların yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5’inin, ödenmesi gereken gelir ve kurumlar vergisinden indirilebilmesini sağladık. Diğer taraftan çeşitli sebeplerle vergi ödemelerini süresinde yapamamış mükelleflerimize belli şartlar altında yapılandırma imkanı sunduk. Birikmiş vergi borçlarının ödenmesinde önemli imkanlar sağlayan Yapılandırma Kanununu büyük ilgiyle karşılayıp vergi borçlarının ödenmesinde gösterdikleri gayret için de vatandaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum.”  

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