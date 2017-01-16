Maliye Bakanı Naci Ağbal : Bütçe açığı 29,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

ANKARA, () - MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Bakanlıkta 2016 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Geçen yıl bütçe giderleri 583,7 milyar lira, bütçe gelirleri 554,4 milyar lira, bütçe açığı ise 29,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Sene başında 29,7 milyar lira olarak öngördüğümüz bütçe açığı, 2016 yılı başlangıç hedefimizin 430 milyon lira altında gerçekleşmiştir" dedi.