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Maliye Bakanı Ağbal: Devreden KDV iadesi ile ilgili düzenleme yapıyoruz

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, devreden Katma Değer Vergisi’nin (KDV) iadesinin mümkün olacağını belirterek, "Devreden KDV iadesi ile ilgili düzenleme yapıyoruz. 31.12. 2018 tarihi itibarıyla bilançolarda var olan, sonraki döneme devreden KDV,...

Maliye Bakanı Ağbal: Devreden KDV iadesi ile ilgili düzenleme yapıyoruz
MALİYE Bakanı Naci Ağbal, devreden Katma Değer Vergisi’nin (KDV) iadesinin mümkün olacağını belirterek, "Devreden KDV iadesi ile ilgili düzenleme yapıyoruz. 31.12. 2018 tarihi itibarıyla bilançolarda var olan, sonraki döneme devreden KDV, bundan sonraki dönemde, bugünkü sistemde olduğu gibi hesaplanan KDV'den indirim konusu yapılabilir" dedi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda KDV Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında bilgi verdi. Tasarıda devreden KDV'nin iadesinin mümkün olacağı konusunun da bulunduğuna değinen Ağbal şöyle konuştu:
"1985 yılında yürürlüğe giren ve 33 yıldır uygulanan Katma Değer Vergisi sisteminde, sonraki döneme devreden Katma Değer Vergisi'nin hiçbir şekilde iade edilemeyeceğine dair düzenleme var. Bu düzenleme getirildiği dönem itibarıyla ve prensipleri itibarıyla doğru bir düzenleme. Türkiye'nin dışarıya açılması, günlük aktivitelerin genişlemesi, yatırımların artması, iktisadi faaliyetler içinde zaman zaman işletmelerin indirilecek KDV'lerinin, hesaplanan KDV'den indiriminin zaman alması nedeniyle yıllar itibarıyla sonraki döneme devreden KDV, birikmiş bilançolarda artmış ve toplam yaklaşık 160 milyar liraya çıkan KDV var. Farklı sektörler için 3 aya kadar KDV iadesi yapabilecek. Devreden KDV iadesi ile ilgili düzenleme yapıyoruz. 31.12. 2018 tarihi itibarıyla bilançolarda var olan, sonraki döneme devreden KDV, bundan sonraki dönemde bugünkü sistemde olduğu gibi hesaplanan KDV'den indirim konusu yapılabilir. Vatandaşın veya işletmelerin 31.12.2018 itibarıyla var olan, sonraki döneme devreden KDV'si ile ilgili kısıtlayıcı bir düzenleme getirmiyoruz. Esnafın KDV ödemesini iki ay erteledik. İhracatçılara yapılacak KDV ödemelerinin hızlandırılmasını amaçlıyoruz. Belirlenecek oranlara kadar indirim KDV hesaplarında yer alan KDV'nin ihracatçılara iadesi edilmesinin önünü açmış oluyoruz. Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnasını kalıcı olarak bu tasarı ile getiriyoruz."

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