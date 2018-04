Maliye Bakanı Ağbal: Dalgalanmalar yatışacak, kimse endişe etmesin

Ramazan ÇETİN/UŞAK, () - MALİYE Bakanı Naci Ağbal, küresel piyasalarda Suriye ile ilgili gelişmeler nedeniyle döviz ve petrol fiyatlarının dalgalandığını belirterek, "Merak etmeyin, bugün dalgalanmalar var. Onların hepsi yatışacak. Geçici dalgalanma etkisi olarak ortaya çıkan bu gelişmeler, çok hızlı bertaraf edilecek. Ne zaman ne olduysa ilgili kararları ve tedbirleri aldık. Kimse endişe etmesin" dedi.

Maliye Bakanı Ağbal, Uşak'taki programı kapsamında, ilk olarak Vali Salim Demir'i makamında ziyaret etti. Vali Demir ile bir süre görüşen Bakan Ağbal, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Piyasalardaki dalgalanmalara değinen Ağbal, "Küresel piyasalarda Suriye odaklı gelişmeler nedeniyle döviz ve petrol fiyatlarında dalgalanma yaşanıyor. Gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının faiz kararları da finansal piyasalarda dalgalanmaları beraberinde getirdi. Bugünkü meseleler bir boyutuyla uluslararası piyasalardaki gelişmelerin Türkiye'ye yansıması, bu dalgalanmalar kalıcı değil. Bunların kalıcı olmayacağını piyasadaki herkes bilir. Türkiye, sağlam ekonomik parametreleri ile bu dalgalanmalardan etkilenmeyecek. 2018'in ilk çeyreğinde ekonominin reel tarafında yani yatırım, istihdam, ihracat ve tüketim tarafında gerçekten her şey olumlu bir şekilde devam ediyor. Sanayi çarkları dönüyor, işletmeler satışlarını yapıyor, ihracat tarafında rekorlar kırılmaya devam ediyor" diye konuştu.

'GELİŞMELER GEÇİCİ DALGALANMA ETKİSİ'

Türkiye'nin sahip olduğu ekonomik yapının, herkes tarafından takdir edildiğini belirten Bakan Ağbal, şunları söyledi:

"Ekonomimizle ilgili bütün parametreler orta ve uzun vadeli sahip olduğumuz potansiyel itibarıyla olumluyken, bir takım dışarıdaki gelişmeleri başka taraflara çekip, Türkiye ekonomisi üzerinde spekülasyon oluşturmak alışık olduğumuz bir şey. Türkiye ekonomisi üzerine bir takım çevreler bunu öteden beri yapıyor. Dolayısıyla kimse endişe etmesin. Türkiye ekonomisi 16 yılda olağanüstü bir gelişme kaydetti. Önümüzdeki dönemde de bütün uluslararası kuruluşlar, Türkiye'nin orta ve uzun vadede bu bölgede büyüme potansiyeli bakımından en iyi ülke olduğunu, gelişme potansiyeli bakımından en iyi durumda olduğunu ifade ediyor. Merak etmeyin, bugün dalgalanmalar var; onların hepsi yatışacak. Hükümet olarak ekonomiyle ilgili gelişmeler noktasında hep hassas olduk. Ne zaman ne olduysa bununla ilgili kararları ve tedbirleri aldık. 2017 başında aldığımız tedbirlerin olumlu etkilerini halen görüyoruz, her zaman ekonomi politikalarında ne kadar doğru kararlar ürettiğimizi herkes biliyor. Onun için geçici bir dalgalanma etkisi olarak ortaya çıkan bu gelişmeler, çok hızlı bir şekilde bertaraf edilecek merak etmeyin."

'FABRİKALARIN ÖZELLEŞTİRMESİ ŞEKER PANCARI ÜRETİMİNİ ARTIRACAK'

Şeker fabrikalarının özelleştirilme süreciyle ilgili de açıklamalarda bulunan Ağbal, "Şeker sektörü, ülkemiz için son derece hayati, stratejik önemde bir sektör. Şeker pancarı üretimi de çok sayıda çiftçimizi doğrudan ilgilendiren bir üretim alanı. Şeker üretimi Türkiye'de devam edecek, büyüyecek. Pazar büyüyor, şeker pazarı gümrüklerle korunan bir pazar. Türkiye'ye şeker ithalatı, bu anlamda yapılmasına ihtiyaç yok. Biz çiftçimizi korumak, pazarı korumak için gerekli tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz. Şeker fabrikalarının özelleştirmesi, Türkiye'de şeker pancarı üretimini artıracaktır. Bizde artan talebe bağlı olarak hükümet olarak kotaları artıracağız. Pazarı daha da büyüteceğiz. Türkiye bu anlamda fırsatları da olan bir ülke. Ayrıca şeker fabrikaları hükümet olarak bizim tamamen piyasadan çekildiğimiz bir alanda değil. Hala piyasanın yüzde 20'si Türkiye Şeker Fabrikaları şirketinde kalmaya devam edecek. Oralara da ilave yatırımlar yapacağız" dedi.

'HERKESTEN FAZLA HASSASİYET GÖSTERİYORUZ'

Nişasta bazlı şeker üretimi konusunda hassas olduklarını vurgulayan Bakan Ağbal, "Hükümet olarak vatandaşlarımız duyarlılığını dikkate alarak mevcut kanundaki kotayı yüzde 5'e düşürdük. Burada nişasta bazlı şeker kotalarında ciddi anlamda azalma meydana geldi. Tüketicilerin hassasiyeti, hükümet olarak bizim hassasiyetimiz devam edecek. Hükümetimizin şeker pancarı ve şekerle ilgili duruşu nettir, bu pazar korunacaktır, büyüyecektir. Şeker pancarı üreticisi daha fazla üretme imkanı bulacaktır. Nişasta bazlı şeker ise kontrol altında, denetimde altında, belli kurallar dahilinde üretilmeye devam edecek. Ama sınırlanmış şekilde bu üretim devam edecek. Diğer taraftan özelleştirme uygulamaları bittikten sonraki süreçte de bu piyasanın regüle edilmesi konusunda ilgili bakanlıkların çalışmaları olacak. Hiç kimse endişe etmesin. İfade edilen hassasiyetler, hepimizin ortak hassasiyetleri, hükümet olarak herkesten daha fazla hassasiyet gösteriyoruz" diye konuştu.

MİLLETVEKİLLERİNE TEPKİ: BU TAVIR, SOKAK TAVRI

Bakan Ağbal, şeker fabrikaları ihale komisyonun bulunduğu odaya giren CHP'li milletvekillerine de tepki göstererek, şunları söyledi:

"Bunu kabul etmem mümkün değil. Bir hukuk devletinde bir milletvekili dahi olsanız ihale komisyonu salonuna girip, çalışmalar devam ederken, yatırımcıları ürkütecek, oradaki ortamı bir şekilde rahatsız edecek 'Sokak ağzıyla siyaset yaptım' sanarak ihale ortamına fesat karıştırmaya yönelik tavırları doğru bulmuyorum. Şeker fabrikalarının özelleştirmesiyle ilgili farklı görüşler, farklı bakış açıları olabilir. Kimse endişe etmesin, herkesten daha fazla hassasız. Yürüyen bir süreçte, 'Biz milletvekiliyiz' deyip, kendini kanunların üzerinde gören bir anlayışla hoyratça bir anlayışla ihale komisyonunda yaratılan ortamı yadırgıyorum. Milletvekiline yakışmıyor, siyaset tavrı olduğunu düşünmek mümkün değil; bu tavır, sokak tavrıdır. Süreç devam edecek. Burada ifade edilen her türlü endişeyi her türlü hassasiyeti telafi edecek mekanizmaları da kurduk."

Maliye Bakanı Ağbal, Uşak Valiliği ziyareti sonrası belediyeye geçti.

