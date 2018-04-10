Maliye Bakanı Ağbal: 14 yılda 60,9 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, 2003-2017 yılları arasında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile 4046 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi doğrultusunda verilen yetkiye istinaden, özelleştirme programı kapsamında, söz konusu dönemler arasında gerçekleştirilen özelleştirmelerin satış ve devir tutarının 60 milyar 9 milyon dolar olduğunu açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun özelleştirilen kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesini Maliye Bakanı Naci Ağbal yanıtladı. Bakan Ağbal tarafından Tanrıkulu'na verilen yanıtta, 2003 ile 2017 yılları arasında gerçekleştirilen özelleştirmeler ile ilgili şöyle denildi:

"2003-2017 döneminde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile 4046 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesi doğrultusunda verilen yetkiye istinaden özelleştirme programındaki kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, 101 kuruluşta bulunan kamu payları ile 10 liman, 85 elektrik santrali, 40 işletme, 11 otel/sosyal tesis, 3 bin 631 taşınmaz, 37 maden sahası, 3 gemi, 6 bin 808 kalem makine-teçhizat, 155 adet isim hakkı/marka ve araç muayene hizmetleri, toplam 59,9 milyar ABD Doları bedelle özelleştirilmiştir. Ayrıca, 2 kuruluştaki kamu payları ile 1 işletme, 1230 taşınmaz, 95 gemi ve 102 kalem makine-teçhizat, 4046 sayılı Kanun'un 2/i maddesi çerçevesinde toplam 1 milyar ABD doları bedelle muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına devredilmiş olup, söz konusu dönemde gerçekleştirilen toplam satış/devir uygulamaları tutarı 60,9 milyar ABD Doları'dır."

2 LİMAN, 6 SİGARA FABRİKASI VE ARAÇ MUAYENE

Bakan Naci Ağbal tarafından verilen yanıtın sonunda ise söz konusu dönemde 9 kuruluştaki kamu payları ile 2 liman, 6 sigara fabrikası ve araç muayene hizmetlerinin yabancı sermayeli veya doğrudan yabancı sermaye ortaklığı olan firmalara satış-devri yapıldığı da belirtildi.



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