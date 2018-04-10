escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...

Maliye Bakanı Ağbal: 14 yılda 60,9 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, 2003-2017 yılları arasında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile 4046 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi doğrultusunda verilen yetkiye istinaden, özelleştirme programı kapsamında, söz konusu dönemler arasında gerçekleştirilen...

Maliye Bakanı Ağbal: 14 yılda 60,9 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı
MALİYE Bakanı Naci Ağbal, 2003-2017 yılları arasında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile 4046 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi doğrultusunda verilen yetkiye istinaden, özelleştirme programı kapsamında, söz konusu dönemler arasında gerçekleştirilen özelleştirmelerin satış ve devir tutarının 60 milyar 9 milyon dolar olduğunu açıkladı.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun özelleştirilen kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesini Maliye Bakanı Naci Ağbal yanıtladı. Bakan Ağbal tarafından Tanrıkulu'na verilen yanıtta, 2003 ile 2017 yılları arasında gerçekleştirilen özelleştirmeler ile ilgili şöyle denildi:
"2003-2017 döneminde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile 4046 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesi doğrultusunda verilen yetkiye istinaden özelleştirme programındaki kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, 101 kuruluşta bulunan kamu payları ile 10 liman, 85 elektrik santrali, 40 işletme, 11 otel/sosyal tesis, 3 bin 631 taşınmaz, 37 maden sahası, 3 gemi, 6 bin 808 kalem makine-teçhizat, 155 adet isim hakkı/marka ve araç muayene hizmetleri, toplam 59,9 milyar ABD Doları bedelle özelleştirilmiştir. Ayrıca, 2 kuruluştaki kamu payları ile 1 işletme, 1230 taşınmaz, 95 gemi ve 102 kalem makine-teçhizat, 4046 sayılı Kanun'un 2/i maddesi çerçevesinde toplam 1 milyar ABD doları bedelle muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına devredilmiş olup, söz konusu dönemde gerçekleştirilen toplam satış/devir uygulamaları tutarı 60,9 milyar ABD Doları'dır."
2 LİMAN, 6 SİGARA FABRİKASI VE ARAÇ MUAYENE
Bakan Naci Ağbal tarafından verilen yanıtın sonunda ise söz konusu dönemde 9 kuruluştaki kamu payları ile 2 liman, 6 sigara fabrikası ve araç muayene hizmetlerinin yabancı sermayeli veya doğrudan yabancı sermaye ortaklığı olan firmalara satış-devri yapıldığı da belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314