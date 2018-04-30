Makineleri 5 kat ucuza üretip ithalatı durdurdu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, makine mühendisi Mehmet Fındık, metal mutfak eşyası sektöründe kullanılan taban torna ve punta kaynak makinelerini üretip sektörün ünlü markalarına satmaya başladı. 145 bin Euro'ya ithal edilen makineleri yaklaşık 5 kat daha ucuza 140 bin liraya ürettiklerini belirten Fındık, "Bu sektörde makinelerin ithalatını kesmiş olduk. Biz de bundan dolayı aynı şekilde yurt dışına makineler ihraç etmeye başladık" dedi.

Aynı zamanda endüstriyel yazılımı uzmanı olan Mehmet Fındık, 2009'da 45 metrekarelik bir iş yerinde metal mutfak eşyası sektöründe otomasyon ve yazılım işi yapmaya başladı. Aradan geçen zamanda sektörde kullanılan makinelerin yüksek fiyatlardan yurt dışından ithal edilmesi dikkatini çeken Fındık, makine üretimine yöneldi ve 2011'de metal mutfak eşyalarının üretiminde kullanılan taban torna ve punta kaynak makinelerini üreterek firmalara yerli ürün alternatifi sundu.

İTHALATI DURDURDU, İHRACATA BAŞLADI

45 metrekarelik dükkanla girdiği iş dünyasında kendi şirketini kurup 2 bin metrekare kapalı alanda yerli üretim yapmaya başlayan Mehmet Fındık, makineleri de uygun fiyata üretmeye başladı. Başta İtalya olmak üzere Avrupa ülkelerinden ithal edilen makineleri şirketinde üretip firmalara 5 kat daha ucuza satan Fındık, kısa sürede müşteri sayısını artırdı. Aradan geçen zamanda Türkiye'nin en büyük markalarının da aralarında olduğu firmalar, taban torna ve punta kaynak makinelerinde tercihini Mehmet Fındık'ın ürettiği makinelerden yana kullandı. Türkiye pazarında önemli bir yer edinen Mehmet Fındık, yönünü ihracata çevirdi ve ilk ürününü İran'a ihraç etti. Mehmet Fındık, İran'dan sonra ürettiği makineleri Rusya, Cezayir, Ukrayna, Yemen ve Mısır'a ihraç etmeye başlayıp, İtalya ile Polonya'da da ofisler açtı.

'İTHALLERİYLE HEM AYNI İŞİ YAPIYOR HEM DE ONLARDAN EKONOMİK'

4'ü mühendis 20 kişiyi de istihdam eden Fındık, KOSGEB desteklerinden de faydalandıklarını söyledi. Fındık, başarı hikayesini şöyle anlattı:

"Sektörün ihtiyacı doğrultusunda otomasyon ve yazılım işlerine başladık. Yaklaşık bu süreç 2 yıl sürdü. Bu 2 yıl sonunda metal mutfak eşyaları sektörünün makine kısmında bir açık gördüm. Ben de mesleğim gereği makine mühendisi olduğum için bu işe yaklaşık 45 metrekare bir alanda başladık. 2011'de makine imalatına başladık. Kahramanmaraş bölgesinde metal mutfak eşyaları kümelenmiş durumda ve bu da bize artı bir durum oluşturdu. Bundan dolayı makine kısmında müşterilerimizin talebi doğrultusunda, onların istediği makineler doğrultusunda üretimlerimizi yönlendirdik. Burada önemli olan, yurt dışından gelen ve inanılmaz pahalı olan makineleri burada üretmeye karar verdik. Bunlarla da rekabet edebilmemiz için iyi makine üretmemiz gerekiyordu. Bunu da kısmen başardık. Bu sektörde makinelerin ithalatını kesmiş olduk. Biz de bundan dolayı aynı şekilde yurt dışına makineler ihraç etmeye başladık. İran, Mısır, Ukrayna, Rusya, Cezayir'e ihracat yapmaya başladık. Biz, 140 bin Euro'ya gelen makineyi burada 140 bin lira civarında yapıyoruz. Bu da, metal mutfak eşyaları firmaları için çok önemli. Aynı zamanda servis konusunda rahatlar. Makineler daha ekonomik ve aynı işi yapıyor. Türkiye'deki büyük firmalara makine imalatı yapıyoruz. Bu markaların sadece alüminyum üreticilerinin makinelerini ve komple hatlarını yapıyoruz. Bunlar Kahramanmaraş ve İstanbul bölgesinde daha yoğunluktadır."

'YERLİLİK ORANINI ARTIRMAMIZ LAZIM'

Makinelerin yüzde 40'ını ihraç ettiklerini ifade eden Mehmet Fındık, makineleri üretmenin yanında yazılımın da çok önemli olduğunu söyledi. Ürettikleri tüm makinelerin yazılımının da kendilerine ait olduğunu anlatan Fındık, kullandıkları malzemelerin yüzde 55'inin yerli olduğunu, yüzde 45'inin ithal edildiğini kaydetti. Fındık, ülke olarak devlet desteğiyle yerlilik oranının en azından yüzde 85'lere çıkarılması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bunun için de üniversitelerdeki teknik kadronun çok daha iyi çalışması lazım. Özellikle elektronik alanda ve katma değer malzemelerin üretiminde biraz daha çaba göstermemiz gerekiyor. Makinelerin metal kısmını biz burada üretebiliyoruz ama makinelere hareket veren elektronik aksamı burada çok önem arz ediyor. Bunun da tamamını yurt dışından ithal ediyoruz. Burada en önemli kısım bu noktadır ve bunun için de devletimizin katkıda bulunup bu açığı kapatmamız gerekiyor."



FOTOĞRAFLI