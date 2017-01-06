Makine Tanıtım Grubu'nun kapatılmaması için imza kampanyası

İstanbul, 6 Ocak () – Makineciler, Makine Tanıtım Grubu’nun (MTG) kapatılmaması için imza kampanyası başlattı.

MTG’nin change.org’daki “Makine Tanıtım Grubu (MTG) Kapatılmasın” başlıklı imza kampanyasını hazırlayan Konyalı makineci Yılmaz Sandıkçı, imza isteyen metninde kapatılma hakkındaki konuşmaları duyunca inanamadığını belirtiyor.

“Bir makine ihracatçısı olarak, Makine Tanıtım Grubunun (MTG) Türkiye’nin makinecilerine geniş ufuklar açtığını biliyorum ama kapatılmasının niçin gündeme geldiğini anlayamıyorum. MTG’nun kapatılması makine sektörü için ağır bir darbe olmanın ötesinde Türkiye’nin sanayileşmesinin önüne konulan bir engel olacaktır.” diyen Sandıkçı, gelişmenin kalkınmanın yolunun sanayileşmekten geçtiğini hatırlatıyor.

MTG’nun kapatılmasını düşünmenin bile 2023 hedefini konuşan Türkiye için telafisi zor bir hata olacağını savunan Sandıkçı, toplanan imzaları TIM Türkiye İhracatçılar Meclisi; MAKFED Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu ve OAIB Orta Anadolu İhracatçıları Birliği’ne vereceğini açıklıyor.

Sandıkçı, imza çağrısı yaptığı metinde şu görüşlere yer veriyor:

“Yurtdışı pazarlarında Turkish Machinery adı altında birçok makine imalatçısının gitmeye bile cesaret edemeyeceği ülkelerin yolunu, kapısını önce MTG açtı. MTG sadece bir tanıtım grubu olmanın ötesine geçti, makine sektörünün bir araya gelip öz güveninin artmasını sağladı. Yurtdışı pazarlarda bilinirliğimizi artırması buz dağının sadece görünen kısmıdır. İlk defa Sanayi Strateji Belgesi oldu Türkiye'nin, MTG sayesinde. MTG hedef pazar olan ülkelerde hükümet ve STK yetkilileri ile görüşmeler yapıp, Türkiye’nin makinecilerine güven duyulmasını kolaylaştırdı. MTG, yurtdışı pazarlardaki ihtiyaçları profesyonel şekilde sorgulayıp, tavsiyeler eşliğinde makinecilerimize aktardı, makine sektörümüze rehberlik etti.”