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Makine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştı

Elif Varan / İstanbul, 5 Haziran () - Makine sektörünün, yılın ilk beş ayında yüzde 24 artan ihracatının toplam ihracat içindeki payı yüzde 10'u aştı. Yılın ilk beş ayında toplam ihracatı 69 milyar dolara ulaşan ihracatını en fazla...

Makine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştı

Elif Varan / İstanbul, 5 Haziran () - Makine sektörünün, yılın ilk beş ayında yüzde 24 artan ihracatının toplam ihracat içindeki payı yüzde 10'u aştı.
Yılın ilk beş ayında toplam ihracatı 69 milyar dolara ulaşan ihracatını en fazla artıran sektörlerden biri Türk makine sanayii oldu. Bu dönemde yüzde 24 artışla ihracatını 7 milyar dolara yükselten sektör, Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payını 10.3'e çıkardı.
Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Almanya, ABD, İngiltere ve İtalya gibi makine sektörünün önde gelen pazarlarında yüzde 20 ile 30 arasında değişen büyüme oranlarına ulaştıklarını vurguladı ve ekledi:
''Makine ve teçhizat yatırımlarına tekrar ağırlık verildiği bu dönemde, Türk makinelerine yoğun bir ilgi var. Almanya'ya ihracatımız şimdiden 1 milyar doları geçti. Rusya gibi stratejik pazarlara yaptığımız ihracattaki artış yüzde 58'e ulaştı."
Sektörün yoğun talep artışı yaşadığı bu dönemde en önemli verilerden birinin birim fiyatlardaki yükseliş olduğuna dikkat çeken Karavelioğlu, ''Döviz kurundaki dalgalanmaların etkilerini gördüğümüz bu dönemde, kilogram başına birim fiyatımızın 5,9 dolardan 6,4'e yükselmesi, yani yaklaşık yüzde 10 artması çok olumlu bir göstergedir. Türkiye'nin, toplam ihracatı içinde yüksek teknolojili ürünlerin payını artıma hedef ve vizyonuna katkıda bulunmayı sürdüreceğiz'' diye ekledi.
Makine sektörünün tek bir ülkeye bağlı kalmadan tüm ihracat pazarlarında artış sağlarken, tüm alt sektörlerde de yoğun bir yükseliş içinde olduğunu belirten Karavelioğlu, sektör olarak, alt sektörlerle işbirliği içinde, yıl sonunda 18 milyar dolar makine ihracatına ulaşmayı hedeflediklerine dikkat çekti. (Fotoğraflı)

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