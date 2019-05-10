Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...
İzmir'de toplu taşıma dini bayramlarda ücretsiz, milli bayramlarda 1 kuruş
Eski İZFAŞ binasının tahsisi iptal...
EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD’nin gümrük vergisi hamlesiyle yükseldi
Petrol fiyatları yükseldi
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Vatandaşların yüzde 90'ı rezervasyon tarihilerini değiştirdi
Tatil rezervasyonları yenilendi

Makine ihracatı yüzde 6.5 arttı, birim fiyatı yüzde 10 düştü

İstanbul, 10 Mayıs () - Birim fiyatları bir yılda yüzde 10 düşen makine ihracatı, yılın ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.5 artarak, 5.8 milyar dolara yükseldi. Makine İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı...

Makine ihracatı yüzde 6.5 arttı, birim fiyatı yüzde 10 düştü

İstanbul, 10 Mayıs () - Birim fiyatları bir yılda yüzde 10 düşen makine ihracatı, yılın ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.5 artarak, 5.8 milyar dolara yükseldi.
Makine İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Makine ihracatındaki miktar artışını değer bazında da yakalamak zorundayız, bunu sağlayacak teknolojik bilgi ve deneyime fazlasıyla sahibiz" dedi.
Makine sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 78.8'e ulaştığını vurgulayan Karavelioğlu, "Yurtiçindeki pazarın daralması, firmalar arası rekabeti yurtdışına da taşıdı ve bu durum yılın ilk bölümünde makinelerimizin değerinin altında satılmasına neden oldu. İhracattaki birim fiyatların geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düşüş gösterdiğini görüyoruz" diye ekledi.
Karavelioğlu ekonomik iyileşme ve büyümenin, ancak yerli sanayicinin ithal makineye bağımlı olmaması ve üretimde yerli makine kullanmasıyla mümkün olabileceğini sözlerine ekleyerek, "Türkiye'nin enerjiden sonra en fazla ithal ettiği ikinci ürün olan makinelerin ithalatı, her yıl 10 milyar dolar düzeyinde açık vermemize neden oluyor. İçten yanmalı motor, büro makineleri, pompa ve kompresörler ile türbin ve turbojet ithalatının yılın ilk dört ayında yarattığı 1.4 milyar dolarlık dış ticaret açığı yılın kalan kısmında daha da artarsa, bu durumun ekonomimiz üzerindeki yükü büyük olacak" diye uyardı. (Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328