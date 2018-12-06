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Maersk: Hedefimiz 2030’da sıfır karbon 

İstanbul, 6 Aralık () - Deniz taşımacılığı şirketi Maersk, 2030 itibarıyla sıfır karbon gemi hedeflerini gerçekleştirmek için makine üreticilerinden, gemi inşaat şirketleri ve yeni teknoloji şirketlerine kadar tüm tedarik zinciriyle...

Maersk: Hedefimiz 2030’da sıfır karbon 

İstanbul, 6 Aralık () - Deniz taşımacılığı şirketi Maersk, 2030 itibarıyla sıfır karbon gemi hedeflerini gerçekleştirmek için makine üreticilerinden, gemi inşaat şirketleri ve yeni teknoloji şirketlerine kadar tüm tedarik zinciriyle birlikte çalışacaklarını duyurdu.
Maersk yetkilileri, sıfır emisyonlu motor ve propulsiyon sistemlerini 2030 yılına ticari olarak uygulanabilir hale getirmeleri gerektiğini ve bunun bu sistemlerin gelecek 11 yılda fosil yakıtlı bu gemicilik motorlarından daha ucuza mal olabileceği anlamına geldiğini belirtti. 
Maersk CEO’su Soren Toft Financial Times’a yaptığı açıklamada, fosil yakıt kullanımını sonlandırılması gerektiğini belirtti ve şöyle devam etti: 
“Gemilerimiz için farklı bir tür yakıt ya da motor sistemi bulmalıyız. Bu yeni bir maliyet düşürme çalışması değil. Bunun çok ötesinde. Şirket olarak öne çıkmamız gereken varoluşsal bir çalışma." 
Bu sene içinde Dünya Denizcilik Örgütü tarihi da bir karar aldı ve 170’den fazla ülke sektörün emisyonlarını 2050 yılına kadar 2008 yılı seviyesinin en az yüzde 50 altına indireceklerini açıkladı.  

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