Madenciler, yeni üretim ayağı için kurban kesti

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ne ait ocakta eksi 260 kodunda yeni açılan pano üretim ayağı için kurban kesildi.

Gelik Beldesi'ndeki Gelik İşletmesi'nde 'Kuyubaşı' olarak nitelendirilen ocak girişinde düzenlenen törene TTK Genel Müdürvekili Ercan Gebeş, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin de katıldı. Hazırlık çalışmaları tamamlanarak üretime hazır hale getirilen alanda kazasız-belasız ve verimli çalışma dilekleriyle Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi ve kurban kesildi.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, zorlu bir dönemden geçtiklerini ancak bilgi, birikim ve tecrübeleriyle mücadele ederek engelleri aşacaklarını söyledi. Demirci, şöyle dedi:

"İşyerlerimiz zor durumda ve mutlaka işçi alınması gerekiyor. Çalışma şartlarımızın zorlaştığını ve risklerin arttığını her ortamda anlatıyoruz. Her vesileyle TTK’yı hedef göstermek isteyenler var. TTK’nın ayrılmaz bir parçası olan Maden Makinaları Fabrikamızın kapatılması ve yerine hastane yapılması gibi görüşler ortaya atıyorlar.

Türkiye’nin dört bir yanında şehir hastaneleri şehir dışına yapılıyor. Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi bunun güzel bir örneğidir. Biz bu görüşleri ortaya koyanların gerçek niyetlerinin TTK’yı hedef yapmak olduğunu biliyoruz."

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türkiye’nin kendi doğal kaynaklarına ihtiyacı olduğunu söyledi. Yeraltında kömürü ekonomiye kazandırmak zorunda olduklarını ifade eden Demirci, "Yeraltında kömürümüz, yer üstünde çalışmaya hazır insanlarımız var. Bu işin uzmanı TTK var. Türkiye, bu kömürü üretmek mecburiyetinde. TTK küçüldükçe Zonguldak göç ediyor. Bunu hep birlikte anlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.