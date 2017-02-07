Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Devlet Bahçeli neye 'Evet' dediğini açıkladı!
Bahçeli adını koydu: Cumhurbaşkanı hükümet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcısı vefet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...
Darbe girişiminden yargılanan binbaşı, Aksakallı ve Tatan'dan şikayetçi oldu
Darbe girişimi davasında şok ifadeler
Dış piyasalardaki gelişmelerle dolar yeniden 3.70 liranın üzerinde
Dolar yeniden 3.70 liranın üzerinde

Madenciler, yeni üretim ayağı için kurban kesti

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ne ait ocakta eksi 260 kodunda yeni açılan pano üretim ayağı için kurban kesildi. Gelik Beldesi'ndeki Gelik...

Madenciler, yeni üretim ayağı için kurban kesti

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ne ait ocakta eksi 260 kodunda yeni açılan pano üretim ayağı için kurban kesildi.
Gelik Beldesi'ndeki Gelik İşletmesi'nde 'Kuyubaşı' olarak nitelendirilen ocak girişinde düzenlenen törene TTK Genel Müdürvekili Ercan Gebeş, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin de katıldı. Hazırlık çalışmaları tamamlanarak üretime hazır hale getirilen alanda kazasız-belasız ve verimli çalışma dilekleriyle Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi ve kurban  kesildi.
GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, zorlu bir dönemden geçtiklerini ancak bilgi, birikim ve tecrübeleriyle mücadele ederek engelleri aşacaklarını söyledi. Demirci, şöyle dedi:
"İşyerlerimiz zor durumda ve mutlaka işçi alınması gerekiyor. Çalışma şartlarımızın zorlaştığını ve risklerin arttığını her ortamda anlatıyoruz. Her vesileyle TTK’yı hedef göstermek isteyenler var. TTK’nın ayrılmaz bir parçası olan Maden Makinaları Fabrikamızın kapatılması ve yerine hastane yapılması gibi görüşler ortaya atıyorlar.
Türkiye’nin dört bir yanında şehir hastaneleri şehir dışına yapılıyor. Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi bunun güzel bir örneğidir. Biz bu görüşleri ortaya koyanların gerçek niyetlerinin TTK’yı hedef yapmak olduğunu biliyoruz."
GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türkiye’nin kendi doğal kaynaklarına ihtiyacı olduğunu söyledi. Yeraltında kömürü ekonomiye kazandırmak zorunda olduklarını ifade eden Demirci, "Yeraltında kömürümüz, yer üstünde çalışmaya hazır insanlarımız var. Bu işin uzmanı TTK var. Türkiye, bu kömürü üretmek mecburiyetinde. TTK küçüldükçe Zonguldak göç ediyor. Bunu hep birlikte anlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.