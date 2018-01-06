Maden ve doğal taş ihracatı yüzde 24 arttı

2017 yılını 4.69 milyar dolarlık ihracatla tamamlayan maden ve doğal taş sektörü için 2018 yılı kritik. İMİB Başkanı Dinçer “Maden üretiminin artmasını sağlayacak izin süreçleri hızlandığı ölçüde, 2023’te maden ve doğal taş sektörü için hedeflenen 15 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşabileceğiz” dedi



Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı Aralık ayı ihracat rakamlarına göre Türkiye’nin bu yılki ihracatı 157,1 milyar olarak gerçekleşti ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci ihracat seviyesine ulaşıldı.



Ekonomiye katmadeğer sağlıyoruz



İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, 2017 yılında maden ve doğal taş ihracatının yüzde 24 artışla 4.69 milyar dolar olduğunu ve bu büyüme oranıyla 2023 hedeflerine hızla yaklaştıklarını söyledi. Bu rakamın 2 milyar dolarlık kısmını doğal taş ihracatının oluşturduğunu kaydeden Dinçer, “Bu sonuçlar, maden ve doğal taş ihracatı için 15 milyar dolar olarak hedeflenen 2023 yılı hedeflerine ulaşabileceğimizi gösteriyor” dedi. Sektörün, Türkiye ekonomisine katkısının diğer sektörlere hammadde sağladığı için çok daha büyük boyutlu olduğunun altını çizen Dinçer, “4.69 milyar dolarlık ihracat, ithal malzeme kullanılmadan yerli kaynakların kullanılmasıyla ve ekonomiye 40 milyar dolara yakın katkı sağlamasıyla çok daha büyük bir katmadeğer sağlamış durumdadır” diye konuştu.



2018 yılı kritik



İhracatta yakaladıkları artış ivmesinin devam etmesinin 2023 hedeflerine ulaşmak için çok önemli olduğunu ifade eden Dinçer, 2018 yılını bu bakımdan kritik önemde gördüklerini ifade etti. 2018 yılında maden ve doğal taş sektörünün yüzde 20 büyüme hedeflediğini ifade eden Dinçer şöyle devam etti:



“İhracatta artışımızın arzu edilen seviyelere ulaşması için Türkiye’de maden üretiminin artışını sağlamak gerekiyor. Bu alandaki izinlerin kamu tarafından çok daha hızlı verilmesi sektörümüzde çok ciddi bir sıçrama sağlayacak ve ekonomiye çok ciddi bir katma değer yaratacaktır. 2018 yılında da bu yıl gösterdiğimiz büyüme performansını göstermeyi arzu ediyoruz. Maden üretimi izinlerinin verilmesindeki sürenin kısalmasını istiyoruz ki maden ihracatında istediğimiz rakamlara ulaşabilelim. Eğer 2018 yılındaki büyümemiz yeterince güçlü olmazsa 2023 hedeflerini yakalamak konusunda gelecek yıllarda çok daha yüksek büyüme oranlarına ulaşmamız gerekir ki bu da çok zor olabilir. İzinlerdeki yavaşlık nedeniyle maden üretimini artıramazsak, hedeflerimizi yakalamak için 2019 yılında yüzde 30-40 büyümemiz gerekir ki bu da çok mümkün görünmüyor. O nedenle maden ve doğal taş ihracatçıları olarak 2018 yılını kritik görüyoruz. Kamunun da konunun hassasiyetinin farkında olduğunu biliyoruz ve ülkemiz için en iyi çözümün, en hızlı bir şekilde sağlanacağına inanıyoruz.”