Macron: AB ve Çin işbirliğiyle WTO’yu yenileştirmeli

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Mart () – Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa ve Çin'in birlikte Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) yenileştirme girişimini başlatması gerektiğini söyledi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’ın katıldığı ortak basın toplantısında Macron, Çin ile ticaret yapılmaya başlanmasının ardından Avrupa Birliği’nde (AB) oluşan gerilimlere dikkat çekti.

Söz konusu süreç kapsamında, Jinping Pazartesi günü Fransa’ya varışının ardından yaptığı açıklamada Paris ve Pekin’in ilişkilerini “ortak güven, faydalı işbirliği ve dostça düşünceler” üzerine kurması gerektiğini belirtirken, Macron da söz konusu ilişkinin “güçlü çok taraflılık” ve adil ticaret temelinde oluşması gerektiğini söyledi. Jinping ayrıca, Avrupa’daki refahın Pekin’in “çok kutuplu bir dünya vizyonuna” uyduğunu ve Çin’in “Avrupa bütünlüğünü” her zaman savunacağını vurguladı.

Jinping, geçen hafta Çin’in “Bir Kuşak, Bir Yol (Belt and Road)” projesine 1 trilyon dolarla katılan ilk G7 üye ülkesi olan İtalya’yı ziyaret etmişti.