MacKenzie Bezos varlığının yarısını bağışlayacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Mayıs () – Amazon CEO’su Jeff Bezos’un eski eşi milyarder MacKenzie Bezos, varlığının yarısını bağışlayacağını açıkladı.

Jeff Bezos ile boşandıktan sonra toplam varlığı 37 milyar dolar olan MacKenzie Bezos, Salı günü yaptığı açıklamada 2010 yılında Warren Buffet ile Bill ve Melinda Gates’in oluşturduğu ve milyarderlere varlıklarının yarısını bağışlama çağrısı yapan The Giving Pledge’i imzaladığını duyurdu.

Yaptığı yazılı açıklamada MacKenzie Bezos, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Başkalarıyla paylaşabileceğim fazlasıyla param var. Hayırseverliğe yönelik yaklaşımım düşünceli olmaya devam edecek. Bu zaman ve dikkat isteyecek fakat ben beklemeyeceğim. Kasada para kalmayana kadar devam edeceğim.”

MacKenzie Bezos’un açıklamasının ardından eski eşi Jeff Bezos Twitter’da yaptığı paylaşımda MacKenzie Bezos’la “gurur duyduğunu” söyledi. The Giving Pledge’i henüz imzalamamış olan Jeff Bezos, 2018’de 2 milyar dolar bağış yapmıştı. Bunun yanında The Giving Pledge’i şu ana kadar 200’ün milyarder imzaladı.