Maç değil pancar kooperatifi kongresi

Zafer BARIŞ/ KAYSERİ, () - KAYSERİ ve civarındaki bölgede pancar ekimi yapan 80 bin çiftçinin üyesi olduğu Kayseri Pancar Kooperatifi’nin 64’üncü Genel Kurulu, Kadir Has Spor ve Kongre merkezinde yapıldı. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı genel kurula Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'tan katılan çiftçiler, tribünleri tıklık tıklım doldurdu.

Kayseri Pancar Kooperatifi’nin, Kadir Has Kongre ve Spor Salonu’nda yapılan Genel Kurul’a, AK Parti Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer ve Sami Dedeoğlu ile ve çiftçiler katıldı. Salon dışında kurulan standlarda kooperatif üyeleri, salona girişlerini ve oy kullanmalarını sağlayacak kartları aldılar. Polis, genel kurulun yapılacağı salonun çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kooperatif üyeleri, salona iki ayrı noktada üstleri aranarak alındı.

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, genel kurul öncesinde bir konser verdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye gelen Kooperatif Başkanı Hüseyin Akay, Haziran 2013’te yapılan Genel Kurul’daki seçimlerde yönetime geldiklerini belirterek, ‘’Sizin o gün bize verdiğiniz emaneti en iyi şekilde muhafaza ederek, bugün yine karşınıza geldik. Sizler, kullanacağınız oylarla yeni yönetimi belirleyeceksiniz ve biz de yine sizin oylarınıza talibiz. Yaklaşık 4 yıllık sürede çok çalıştık ve kooperatifimizi, Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarımızı çok iyi bir konuma getirdik’’ dedi.

Kooperatif Başkanı Akay’dan sonra kürsüye gelen eski bakanlardan Taner Yıldız da, Kayseri Pancar Kooperatifi ve Şeker Fabrikası’nı yakından takip ettiklerini ve güzel işler yaptıklarına şahit olduklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetim Kurulu raporları okunarak kabul edildi. Bu arada, kooperatifin eski başkanı Vedat Ali Özışık, konuşma yapmak istedi. Divan, faaliyet raporu ile denetim kurulu raporları üzerinde 2 dakika konuşma yapması için Özışık’ı kürsüye davet etti. Özışık, kürsüye ilerlerken bazı çiftçiler destek verirken, bazıları da protesto için ellerindeki faaliyet raporu kitapçığını fırlattı.

Kürsüye gelen Özışık, hakkında çeşitli iftiralar atıldığını ileri sürerek, "Ben, yönetimdeyken çok şeyler yaptım, Boğazlıyan Şeker Fabrikasını ben yaptırdım’’ dedi. Bunun üzerine divan Özışık’ı uyararak mikrofonu kapattırdı. Özışık da divan üyeleriyle kısa bir görüşme yaptıktan sonra, "Biz, Ahmet Hamdi Gökçe’yi destekliyoruz, oylarınızı bekliyoruz’’ dedikten sonra yine protestolar arasında salonu terk etti.

İKİ ADAY YARIŞTI

Genel Kurul’da daha sonra Yönetim Kurulu ve Denetçiler’in seçimine geçildi. Seçim için salona kurulan sandıklarda kooperatif üyeleri, Hüseyin Akay ile Ahmet Hamdi Gökçe’nin listeleri için oy kullanmaya başladı.

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