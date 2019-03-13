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Lufthansa Boeing ve Airbus’tan 40 jet uçağı satın alacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Mart () – Avrupa’nın en büyük havacılık şirketi Lufthansa, yönetim kurulunun Boeing’den 20 adet 787-9 modeli ve Airbus’tan 20 adet A350-900 modeli uçak satın almasını onayladığını ve 2022 ve 2027 yılları...

Lufthansa Boeing ve Airbus’tan 40 jet uçağı satın alacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Mart () – Avrupa’nın en büyük havacılık şirketi Lufthansa, yönetim kurulunun Boeing’den 20 adet 787-9 modeli ve Airbus’tan 20 adet A350-900 modeli uçak satın almasını onayladığını ve 2022 ve 2027 yılları arasında teslim edilmek üzere toplam 40 adet uçak satın alacağını duyurdu.
Lufthansa, yaptığı anlaşmada üretici şirketlerin satın almanın fiyatını açıklamam şartı koyarken, yatırımların lşiste fiyatının 12 milyar dolar olduğu açıklandı.
Lufthansa CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr, “Dört motorlu uçakları yenileriyle değiştirerek, uzun vadede geleceğimiz için sürdürülebilir bir temel oluşturuyoruz. A350 ve B787'nin maliyet etkinliğine ek olarak, bu yeni nesil uzun mesafeli uçağın yeni nesil karbon dioksit emisyonları da yatırım kararımızda belirleyici bir faktör oldu. Çevre konusundaki sorumluluğumuz kararlarımız için bir kriter olarak giderek daha önemli hale geliyor" dedi.
Alman havacılık şirketi ayrıca 14 Airbus A380 modeli uçağının altı adedini üretici Airbus’a 2022 ve 2023 yıllarında satacağını duyurdu.

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