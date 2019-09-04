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Lloyds Tesco'nun kredi portföyünü 3.8 milyar dolara satın aldı
Birleşik Krallık merkezli Tesco Personal Finance, ipotekli konut kredisi portföyünü 3.8 milyar dolar karşılığında satmak için İngiliz finans kurumu Lloyds Banking Group ile anlaşarak konut kredisi piyasasından çekildi. Birleşik Krallık merkezli...
EKONOMİ 04.09.2019, 12:56
Birleşik Krallık merkezli Tesco Personal Finance, ipotekli konut kredisi portföyünü 3.8 milyar dolar karşılığında satmak için İngiliz finans kurumu Lloyds Banking Group ile anlaşarak konut kredisi piyasasından çekildi.
Birleşik Krallık merkezli kredi kuruluşu Lloyds, yaptığı anlaşmaya bağlı olarak, 23 binden fazla ipotek kredisini satın aldı ve karşılığında, aynı zamanda Tesco Bank olarak da bilinen kuruluşa yüzde 2.5 prim ödemeyi kabul etti. Anlaşmaya göre, kredi portföyü Lloyds'a Eylül sonunda transfer edilecek ve portföy transferinin yasal prosedürü Mart 2020'de tamamlanacak.
Birleşik Krallık merkezli kredi kuruluşu Lloyds, yaptığı anlaşmaya bağlı olarak, 23 binden fazla ipotek kredisini satın aldı ve karşılığında, aynı zamanda Tesco Bank olarak da bilinen kuruluşa yüzde 2.5 prim ödemeyi kabul etti. Anlaşmaya göre, kredi portföyü Lloyds'a Eylül sonunda transfer edilecek ve portföy transferinin yasal prosedürü Mart 2020'de tamamlanacak.
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