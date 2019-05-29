'Lisanslı depoculuk, çiftçiye kazandırıyor'

ÇUKUROVA bölgesinde hasadına başlanan buğdayla birlikte lisanslı depolarda yoğunluk başladı. Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 30 bin tonluk lisanslı depo kuran şirketin ortaklarından Hasan Bağış, "Hasatla birlikte yoğunluk başladı. Çiftçinin lisanslı depolarla birlikte artık ürünlerini depolayacak yer arayışı son buldu. Çiftçi güçlendi, çiftçi tüccar oldu, ürettiğinin karşılığını daha iyi alacak" dedi.

Türkiye'nin hububat üretiminde ihtiyacın yüzde 3,4'ünü karşılayan Adana´da biçerdöverler, tarlalarda çalışmaya başladı. Bununla birlikte tarlalardan kalkan ürünler, lisanslı depolara dökülmeye başlandı. İmamoğlu ilçesinde yeni kurulan 30 bin tonluk lisanslı deponun şirket ortağı Hasan Bağış, lisanslı depoların çiftçiye büyük avantaj sağladığını söyledi. Çiftçinin lisanslı depolardan memnun kaldığını kaydeden Bağış, "Çifçinin malı güvence altında, lisanslı depoculuktan oldukça memnunlar. Bizlere teşekkür ediyorlar. Lisanslı depoculuğa dökülen ürünlere ton başına 25 TL nakliye desteği var. Vergilerinden, stopajdan yüzde 2 muaflar. Biz de İmamoğlu'na böyle bir tesis kazandırdığımız için mutluyuz" dedi.

DEVLET GÜVENCESİ

Lisanslı depolara dökülen her üründe devlet güvencesi olduğunu kaydeden Bağış, şu bilgieri verdi:

"Labaratuvarlarda gelen ürünler kalitesine göre tasnif ediliyor. Ayrı ayrı depolara dökülüyor. Dolayısıyla çiftçinin ürettiği mal ülkemiz için milli bir servet. İyi, kötü karışmıyor. Zaten TMO'nun da bizden istediği buna yönelik. Biz de çiftçinin ürettiği ürünü kalitesine göre tasnif ediyoruz. En son sistem depolarda bunları muhafaza ediyoruz. Hiçbir zarar olmadan depolarımızda ürünleri bekleteceğiz. Çiftçi gelip kendi deposu gibi ürününü buraya dökebiliyor. Sistemden satış yapacaksa, herhangi bir tüccara ya da fabrikaya sistemde 300 alıcı var şu an için, buraya döktüğü malı lisanslı depo sahibine de satmak zorunda değil. Sistem üzerinden borsada herhangi bir tüccara farkikacıya satış yapabiliyor. Aynı zamanda TMO'ya satış yapabiliyor. Dolayısıyla çiftçi güçlendi, çiftçi tüccar oldu, ürettiğinin karşılığını daha iyi alacak. Çiftçi bunun geliştirilerek devam etmesini istiyor. Bizim tesisimiz şu anda 30 bin ton, buranın ruhsatı 70 bin ton. Bölgemizde devam eden sulama projesinden sonra biz de TMO ile görüşerek oluşabilecek ihtiyaca göre tesisimizi büyüteceğiz. Onlara bu bölgenin ihtiyacını tamamlayacak konuma getireceğiz."

Bağış, çiftçilerin tamamını lisanslı depolara davet ettiklerini, ürünlerinin karşılığını anında aldıklarını sözlerine ekledi.



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