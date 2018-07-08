Limak Enerji, EPDK verilerine göre ilk 3’te

LİMAK Enerji Uludağ Elektrik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, 2017 yılında perakende satış faaliyetinde bulunan 142 şirket arasında 3’üncülüğe yükseldi.

5 milyon kişiye hizmet veren enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Uludağ Elektrik, EPDK verilerine göre, 2017 yılında perakende satış faaliyetinde 3’üncülüğe yükseldi. 2017 yılında Türkiye’deki elektrik tüketim artışı oranı yüzde 6,30 iken, Limak Enerji ise satış hacmini yüzde 29 artırarak, elektrik satışındaki payını yüzde 5,34’ten yüzde 6,59’a çıkardı. 2017 yılında elektrik ithalatı 2016 yılına göre yüzde 57,36 azalarak 2,73 TWh olarak gerçekleşirken, elektrik ihracatı ise yüzde 128,84 artarak 3,30 TWh olarak gerçekleşti.

Limak Enerji, EPDK’nın 2017 Yılı Elektrik Piyasası Gelişim Raporu’na göre tedarik şirketleri sıralamasında yaklaşık 12,8 milyar kWh elektrik satışı ile 3'üncü sırada yerini aldı. 2016 yılında dördüncü sırada olan Limak Enerji, geçen yılki 9,9 milyar kWh elektrik satışını da yüzde 29 oranında arttırdı. Enerji sektöründe lider şirketler arasında yer alan Limak Enerji’nin elektrik satış miktarı, 134 ülkenin elektrik tüketiminden daha fazla olarak göze çarpıyor.

LİMAK ENERJİ 5 MİLYONLUK NÜFUSU AYDINLATIYOR

2017 yılı içerisinde 125 TWh tüketim gerçekleştiren serbest tüketicilerin toplam faturalanan tüketimdeki payı yaklaşık olarak yüzde 55 olarak gerçekleşti. En çok satış gerçekleştiren şirketler sıralamasında zirveye yaklaşan Limak Enerji, Türkiye’nin en büyük bölgelerinden birinde 5 milyon kişiye elektrik tedarik hizmeti sunuyor. Enerji sektöründe müşteri memnuniyeti odaklı, yenilikçi projelerle hizmet veren Limak Enerji’nin bu başarısında; sektöre kazandırdığı ilkler önemli yer tutuyor. Şikayet sayısı en düşük şirketlerden birisi olan Limak Enerji, gerçekleştirdiği müşteri memnuniyeti çalışmalarıyla da tüketicileri ile güçlü bir bağ kuruyor.

ENERJİDE YENİLİK DEVRİ

Limak Enerji, enerji sektöründe e- devlet üzerinden işlem kolaylığı imkanı sunan ilk ve tek şirket olarak müşterilerine hizmet verirken, Türkiye’nin online işlem merkezini hayata geçiren ilk şirketi olma unvanını da taşıyor. Şirket, müşterilerine sunduğu esnek fatura uygulaması gibi müşteri dostu yaklaşımları ile marka bilinirliğini de çok kısa sürede arttırdı. Limak Enerji, 2017 yılında hizmet verdiği 4 şehir dışında, 62 ilde daha satış gerçekleştirerek Van’dan İzmir’e, İstanbul’dan Gaziantep’e kadar geniş bir coğrafyada müşteri ve acente ağına ulaştı. Sosyal sorumluluk projeleri ile farkındalık yaratmayı amaçlayan şirket, hizmet verdiği şehirlerde kaliteli ve sürdürülebilir çalışmalar üretmeye devam ediyor.