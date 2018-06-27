Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Dolar 4.62, euro 5.40 ve sterlin 6.12 lirada
Ege Denizi'nde deprem 
Ege Denizi'nde deprem 
PİYASALAR – Dolar 4.68, euro 5.48 ve sterlin de 6.22 lirada
Dolar 4.68, euro 5.48 ve...
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle...

Limak Enerji'den 'Sizinle aydınlanıyoruz' projesi

BURSA, () - LİMAK Enerji tarafından 'Sizinle aydınlanıyoruz' projesiyle hizmet verilen bölgelerde memnuniyetin en üst düzeye çıkarılması için müşteri deneyiminin ölçümlenerek, geliştirilmesi çalışmalarına başlandı. Limak Enerji...

Limak Enerji'den 'Sizinle aydınlanıyoruz' projesi

BURSA, () - LİMAK Enerji tarafından 'Sizinle aydınlanıyoruz' projesiyle hizmet verilen bölgelerde memnuniyetin en üst düzeye çıkarılması için müşteri deneyiminin ölçümlenerek, geliştirilmesi çalışmalarına başlandı.
Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, müşteri işlem merkezlerinden işlem yapan müşterilere, SMS ile anket uyguladıklarını belirterek, "Müşterilerimizin deneyim paylaşımlarıyla ilgili geri bildirimlerini alıyoruz. Bu proje ile 15 günde yaklaşık 90 bin müşterinin deneyimi ölçümlendi. Yapılan anketten elde edilen ilk sonuçlara göre memnuniyet oranı yüzde 88 olarak belirlendi" dedi. 
Limak Enerji'nin hizmet verdiği bölgelerde çeşitli nedenlerle öneri- şikayet bildiren ve yüzde 12 gibi bir oranı temsil eden müşteri profili için düzeltici ve önleyici planlar hazırlandığını kaydeden Aytac, projenin amacına uygun olarak elde edilen geri bildirimlerle yüzde 100 müşteri memnuniyeti hedeflediklerini vurguladı. 
Müşteri memnuniyetini etkileyen faktörlerin etkisini ve performansını ölçümlemek için bağımsız araştırma kuruluşlarıyla çalıştıklarını da belirten Genel Müdür Aytac, şunları söyledi: 
"Müşteri memnuniyet seviyesini en üst düzeye taşımak için planlarımızı ve süreçlerimizi bu doğrultuda tasarlıyoruz. Kalite ve yönetim yaklaşımları doğrultusunda kurumsal mükemmellik anlayışıyla benimsediğimiz EFQM Mükemmellik Modeli ile de sürekli iyileşme çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Müşterilerimizin bizimle temas ettiği fiziki mekan, elektronik ortam, işlem süreleri ve iletişim gibi tüm süreçler müşteri memnuniyeti açısından önem arz ediyor. Abonelik işlemleri, tahsilat, kampanyalar, güvence bedelleri, online işlemler, mobil uygulama, müşteri işlem merkezleri gibi tüm konularda müşteri geri bildirimlerini titizlikle inceliyoruz. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için müşteri deneyimi çalışmasını SMS üzerinden hayata geçirdik. 'Sizinle aydınlanıyoruz' müşteri deneyimi çalışmasıyla yenilikçi bir uygulamaya imza atmış olduk."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325