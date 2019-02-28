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Lightizer: Ticaret görüşmelerinde önemli gelişmeler kaydettik

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Şubat () - ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde önemli gelişmeler kaydedildiğini, ancak görüşmelerin sonucuna ilişkin bir yorum yapmak için "henüz erken" olduğunu...

Lightizer: Ticaret görüşmelerinde önemli gelişmeler kaydettik

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Şubat () - ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde önemli gelişmeler kaydedildiğini, ancak görüşmelerin sonucuna ilişkin bir yorum yapmak için "henüz erken" olduğunu söyledi.
Lightizer, ABD Temsilciler Meclisi komitesinde yaptığı konuşmada, ticaret görüşmelerinin bir süreç olduğunu ve iki ülke arasındaki tüm sorunların hemen çözümlenemeyeceğini hatırlattı.
Bununla birlikte, Çin’de, özellikle ABD’li işçiler için adaletsiz olan piyasa karşıtı uygulamaları içeren “büyük meseleleri” düzeltmeye yardımcı olacak yapısal değişiklikler yapmak isteyen reformcular olduğunu söyleyen Lightizer,  devlet kapitalizmi ve teknoloji hırsızlığı değil piyasa çıktılarının kazananları belirlemesi gerektiğini belirtti. Lighthizer, Çin'in daha önce uygulamalarını değiştirme sözünü tutmadığı için anlaşmanın uygulanabilirliğini sağlamanın anlaşmanın en önemli parçası olduğunu söyledi.

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