Liderler Sürdürülebilirlik Zirvesi’nde bir araya geldi

UN Global Compact, #UnitingBusiness LIVE mottosuyla 20-22 Eylül tarihleri arasında dijital platformlar üzerinden gerçekleştirdiği etkinlikte hükümet, sivil toplum, akademi ve iş dünyasından temsilcilerini bir araya getirdi. Sürdürülebilirlik temasının iş dünyasındaki etkileri ve yakın ve orta vadede hayata geçirilmesi gereken çalışmaların masaya yatırıldığı etkinlikte daha iyi bir dünya için iş dünyasının yapması gerekenlerle ilgili fikir ve öneriler paylaşıldı.

14 binden fazla imzacısı ile dünyanın en büyük çok paydaşlı sürdürülebilirlik platformu olan UN Global Compact, 20-22 Eylül tarihleri arasında Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerden hükümet, sivil toplum, akademi ve iş dünyasından temsilcilerinin yer aldığı #UnitingBusiness Live etkinliğine ev sahipliği yaptı. “Private Sector Forum”,”Global Impact Forum” ve “SDG Business Forum” etkinliklerinde UN Global Compact’in öncelikli çalışma alanlarından İklim Değişikliği ve SKA Entegrasyonuna ek olarak COVID-19 sonrası yeniden toparlanma ve global stratejilerle birlikte özel sektörün gıda sistemlerini ve sürdürülebilir enerji üretimindeki rolü gündeme geldi.

Etkinliğin ikinci gününde iklim değişikliği ile mücadele, SKA inovasyonu, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi UN Global Compact’in öncelikli alanlarında hazırlanan programlar sayesinde şirketlerin kaydettikleri ilerlemelerin de paylaştığı “Global Impact Forum” düzenlendi. Forumda UN Global Compact’in iş dünyasını SKA’lara (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları) yönelik iddialı ve gerçekçi hedefler belirlemesi ve somut adımlar atması için başlattığı küresel hızlandırıcı programlar ve şirketlerin kaydettikleri ilerleme paylaşıldı.

“Global Impact Forum”un açılış konuşmalarını UN Global Compact CEO’su Sanda Ojiambo, BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve İsviçre Başkanı Stefan Löfven ve Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele yaptı. Çele konuşmasında Küresel Hızlandırıcı Programların Türkiye’deki şirketler açısından önemine ve Türkiye’de iş dünyasındaki ilerlemeye de değindi. Melda Çele, “UN Global Compact, şirketleri sürdürülebilirlik yolculuklarında destekliyor ve onlara bu yolculukta gerekli araç ve kaynaklar sunuyor. Küresel Hızlandırıcı Programlar, bu değer önerisinin temel bileşenlerinden biri. Programlar şirketlerde kapasite geliştirme, kendi kurumlarına özel hedef belirleme ve ilerleme takibi için özel olarak tasarlandı. Daha gidecek çok yol var ama biz şirketlere bu yolda destek olmak için buradayız.” dedi.

Aynı gün gerçekleştirilen “Local Solutions Live: Accelerating Climate Ambition in Eastern Europe” oturumunda Arçelik CFO’su Polat Şen konuşmacı olarak yer aldı.

UN Global Compact’in 35 yaş altı, liderlik potansiyeli taşıyan genç yeteneklerini, sürdürülebilirlik sorunlarına radikal inovasyon bakış açısıyla çözüm üretmeleri için bir araya getiren “Young SDG Innovators” programının küresel kapanış etkinliği de Global Impact Forum çerçevesinde gerçekleşti. Türkiye’den Akkök Holding ve Zorlu Enerji ekipleri SKA çözümlerini sundu ve uzman bir ekipten geri bildirim aldılar.

Programın 2019-2020 dönemi katılımcılarından Arçelik AR-GE Kıdemli Uzmanı ekip üyesi Ekin Dalak, «Innovation Through Gender Lens» oturumunda konuşmacı olarak yer aldı.