Libya petrol üretimini kısmen başlattı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Temmuz () – Libya Ulusal Petrol Corp. ülkenin en büyük petrol sahasının, iki gün önce kimliği belirsiz bir grubun boru hattını kapatması ile zorunlu olarak duran üretimin yeniden başladığını duyurdu.

Hamada ve terminal arasındaki petrol transferini günlük 290 bin varil azaltan olay sonrasında kapasite kullanımının toparlandığını açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamada, oluşan petrol açığının ithalat ile telafi edileceği belirtildi.