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“Libra kurumsal şirket kontrolündeki ödemelerden farksız”

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Temmuz () - ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Alexandira Ocaio-Cortez, Facebook’un kripto para birimi Libra’nın “kurumsal şirket kontrolündeki ödemelerden farksız" olduğunu savundu. Facebook blockchain departmanı...

“Libra kurumsal şirket kontrolündeki ödemelerden farksız”

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Temmuz () - ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Alexandira Ocaio-Cortez, Facebook’un kripto para birimi Libra’nın “kurumsal şirket kontrolündeki ödemelerden farksız" olduğunu savundu.
Facebook blockchain departmanı başkanı David Marcus, Çarşamba günü katılarak soruları yanıtladığı ABD Temsilciler Meclisi’nde kongre üyeleri ve temsilcilerin, Libra'ya ilişkin endişelerini yatıştıramadı.
Demokrat Meclis Üyesi Ocasio-Cortez, kendisine ayrılan sürede Marcus’a Libra’nın kontrolündeki Libra Birliği’nin demokratik olarak seçilip seçilmediğini sordu. Aralarında Uber, PayPal, Visa, Mastercard ve Spotify gibi çeşitli şirketlerin söz konusu projeye gönüllü olarak katıldıklarını belirten Marcus, demokratik bir seçim olmadığını fakat üyelerin “incelenerek” kabul edildiğini belirtti.
Ocasio-Cortez de, Libra’nın demokratik olmayan bir birlik tarafından yönetilmesini eleştirerek, “Makbuz ödemeleri ve bu sorunların yanında Facebook’un seçimlerdeki eylemleri de göz önüne alındığında kamu menfaatindeki istikrarın bozulduğu görülebilir” dedi.
Ocasio-Cortez, Marcus’un maaşını Libra üzerinden alma konusunda rahatsız olmayacağı açıklamasına değinerek “kurumsal şirket kontrolündeki para birimlerine” dikkat çekti ve şunu sordu:
“Kurumsal şirket kontrolündeki para birimleri üzerinden maaş almakla ilgili bir terim var. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Buna makbuzlu ödeme denir. Sizce maaşınızı bu yoldan almak bir risk oluşturmuyor mu?”
Sorunun ardından Ocaiso-Cortez’e tanınan sürenin dolması nedeniyle soruyu yanıtlayamayan Marcus, bunun yanında Libra’nın mevcut para birimlerine bir tehdit oluşturmayı amaçlamadığını söyledi.
Libra’nın egemen para birimlerinin yerini alma hedefi taşımadığını belirten Marcus, proje kapsamında yasa yapıcılarla birlikte çalışıldığını ekledi.

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