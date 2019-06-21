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“Libra kripto para biriminden çok yasal para birimine benziyor”

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Haziran () – Teknoloji endüstrisi ile ilgili haber yayınları yapan çevrim içi yayıncı TechCrunch'ın yazarı Romain Dillet, Facebook’un kripto para birimi Libra’nın şu anki haliyle kripto para biriminden çok...

“Libra kripto para biriminden çok yasal para birimine benziyor”

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Haziran () – Teknoloji endüstrisi ile ilgili haber yayınları yapan çevrim içi yayıncı TechCrunch'ın yazarı Romain Dillet, Facebook’un kripto para birimi Libra’nın şu anki haliyle kripto para biriminden çok yasal para birimlerine benzediğine işaret etti.
Dillet, TechCrunch’ta yazdığı yazıda, Libra’nın Salı günü yayınlanan tanıtım yazısına (whitepaper) göre, çeşitli kripto para birimlerine benzer yanları olduğunu, ancak, mevcut modelin yönetimi ve blockchain teknolojisi kullanımının “Bitcoin’den çok bankaları” anımsattığına dikkat çekti.
Libra blockchaininin diğer blockchainler gibi oluşturulduğunu, buna karşın popüler blockchainlerde bütün tarafların onay yetkisine sahip olmasına rağmen Libra’da yalnızca Libra Birliği kurucu üyelerinin işlem onayı yapabildiğine dikkat çeken Dillet, şunları yazdı :
“Bir diğer deyişle, Libra blockchaini normal bir blockchain gibi görünüyor fakat o şekilde faaliyet göstermiyor. Libra blockchaini tamamen merkeziyetsizleşmiş bir teknoloji değil çünkü defter işlemlerine yalnızca Libra Birliği üyeleri erişim sağlayabiliyor. Facebook da bunun farkında ve gelecek beş yıl içinde herkese yetki vermeyi hedefliyor.”
Libra’nın birden fazla para birimine bağlı bir stablecoin olarak piyasaya sürüleceğini belirten Dillet, Libra Birliği’nin Libra kripto para birimi oluşturduğunda, söz konusu değerin karşılığını satın alıp bir banka hesabında saklamaları gerektiğini söyledi. Benzer olarak, herhangi bir kişi Libra’sını dolara dönüştürmek istediğinde Libra Birliği’nin söz konusu varlığın karşılığı değerinde satın alma emri vermesi gerektiğini vurgulayan Dillet, şöyle devam etti:
“Bu sebeple Libra Birliği yetkili aracı kurumlarla çalışmak durumunda kalacak. Söz konusu sistem, Libra Birliği’ni yetkili bir kurum haline getiriyor ve bu durum, güvenilir partnerlerin etkili aracı kurum olarak hizmet vermeleri için lisans almalarına yol açmasıyla merkeziyetsiz sisteme karşı geliyor.”

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