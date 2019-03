Levi’s hisseleri 14-16 dolardan halka arz ediliyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Mart () – Bluejean üreticisi Levi Strauss & Co Pazartesi günü yapılan bir düzenlemeyle, 36,7 milyon A Sınıfı hisse senedini 14 – 16 dolar arasında değişen fiyatlarla halka arz etmeyi planladığını duyurdu.

Şirket, 100 milyon doları geçmeyeceğini iddia eden daha önceki raporlara rağmen, fiyat aralığının üst ucunda 587 milyon dolar gelir elde etmeyi planlıyor.

Şirket, Şubat ayında New York Borsası’na LEVI adı altında kote oldu. Levi Strauss, 1853 yılında kurulduktan sonra ilk kez 1971 yılında halka açıldı ancak 13 yıl sonra tekrar özel oldu.