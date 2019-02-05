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LetterOne Dia süpermarketlerini satın almak için teklif verdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Şubat () – Lüksemburg merkezli yatırım şirketi LetterOne Group, İspanya merkezli gıda perakendecisi Dia’yı satın almak için teklif verdi. LetterOne açıklamasına göre, yüzde 29 hisse payı ile Dia’nın mevcut...

LetterOne Dia süpermarketlerini satın almak için teklif verdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Şubat () – Lüksemburg merkezli yatırım şirketi LetterOne Group, İspanya merkezli gıda perakendecisi Dia’yı satın almak için teklif verdi.
LetterOne açıklamasına göre, yüzde 29 hisse payı ile Dia’nın mevcut en büyük hissedarı olan şirket, Dia’nın hisselerine Pazartesi günkü 0.67 euro kapanış değerinden yüzde 56 primle teklifte bulundu. LetterOne teklif kapsamında ayrıca, söz konusu anlaşmaya varılması durumunda “uzun süreli uygulanabilir sermaye yapısı” sağlanması için Dia’ya 500 milyon euro sermaye artışı sağlayacağını belirtti.
Satın alma teklifinin yanında LetterOne, Dia’ya destek olmak amacıyla İspanya merkezli gıda tedarikçisine “altı adımlı bir geçiş planı” önerdi. Söz konusu planın odağında “yeni ticari değer önerisi, fiyatlandırma ve promosyonların yeniden belirlenmesi, uygun bir mağaza ağı stratejisi oluşturulması, yeni liderlik programları yapılması ve var olan yeteneğin değerlendirilmesi, perakende operasyonlarının geliştirilmesi ve marka ve pazarlamaya yatırım” olduğu vurgulandı.

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