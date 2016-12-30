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Leblebide KDV oranı belli oldu

DENİZLİ Ticaret Borsası'nın (DTB) girişimiyle, leblebi başta olmak üzere çeşitli kuruyemiş ürünlerinin ithalat, toptan teslim ve perakende satışlarında uygulanacak KDV oranını Gelir İdaresi Başkanlığı'nca netleştirildi. Buna göre...

Leblebide KDV oranı belli oldu
DENİZLİ Ticaret Borsası'nın (DTB) girişimiyle, leblebi başta olmak üzere çeşitli kuruyemiş ürünlerinin ithalat, toptan teslim ve perakende satışlarında uygulanacak KDV oranını Gelir İdaresi Başkanlığı'nca netleştirildi. Buna göre leblebinin ithal ve toptan tesliminde KDV oranının yüzde 1, perakende satışlarda ise yüzde 8 olacak.
Üyelerinin tuzlu sarı leblebi, tuzlu ayçekirdeği, tuzlu antepfıstığı, tuzlu fındık, tuzlu kabak çekirdeği ile tuzlu beyaz leblebi ürünlerinin, ithalat, toptan teslim ve perakende satışlarda uygulanacak KDV oranını netleştirilmesi talebi üzerine Denizli Ticaret Borsası, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurarak, kuruyemiş ürünlerindeki KDV oranını belirledi.
Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurarak belirtilen kuruyemiş ürünlerindeki tereddüttü ortadan kaldırdıklarını belirten Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, "Bahsi geçen kuruyemiş ürünlerinde kavurma, zarının soyulması, tuzlanması gibi işlemlerin uygulanması durumunda KDV oranı ne olduğu hakkında bir tereddüt vardı. Çalışmalarımız sonucunda, tuzlu ayçekirdeği, tuzlu antepfıstığı, tuzlu fındık, tuzlu kabak çekirdeği, tuzlu sarı leblebi ile tuzlu beyaz leblebi ürünlerinin niteliğinde bir değişme olmaması kaydıyla, kavurma, zarının soyulması ve tuzlanması işlemleri yapılması durumunda, ithal ve toptan tesliminde KDV oranın yüzde 1, perakende satışlarda ise yüzde 8 olacağı bildirildi" dedi.

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