LEAD: Ekonomik alanda eşitlik için 217 yıl çok uzun bir süre

İstanbul, 19 Nisan () - LEAD Network Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tavus Mumcu, Ekonomik alanda kadın ve erkek eşitliğinin sağlanması için, "mevcut hızla 217 yıl gerektiğine" dikkat çekerek, "Ekonomik alanda eşitlik için 217 yıl çok uzun bir süre" diye uyardı.

LEAD Network Türkiye tarafından düzenlenen Liderlikte Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Konferansı’nda özel sektör, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadını güçlendirmek için yapılması gerekenler, çeşitlilik, istihdamda ve yönetimde kadın gibi konular masaya yatırıldı. Coca Cola Company Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent de konferansa konuşmacı olarak katılanlar arasındaydı.

Perakende ve tüketici malları sektörlerinde çalışan kadın liderlerin desteklenmesi, sayılarının artırılması ve gelişimlerine katkıda bulunmak hedefiyle çalışmalarını yürüten LEAD Network Türkiye’nin düzenlediği konferansta Coca-Cola’nın Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent başta olmak üzere UN Women’dan Meral Güzel, Nielsen İnsan Kaynakları Direktörü Ebru Odabaşı ve Sinir Bilim Uzmanı Dr. Kerem Dündar sunumlar gerçekleştirdi. Konferansa 90 firmadan 200’ü aşkın kişi katıldı.

Aday havuzunda kadın olmadan karar vermeyin

LEAD Network Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tavus Mumcu, Muhtar Kent’in çeşitlilik ve kapsayıcılık konularını gündeme getirmesi ve değişimin teşvik edilmesinde önemli bir rol model ve lider olduğunu söyledi ve şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kurumların iş başvurularında kadın adaylara daha fazla yer vermesi bir insan kaynakları politikası, hatta şartı olmalı. Ancak bu konuda yalnızca insan kaynakları departmanı yöneticilerine değil genel müdür ve CEO düzeyinde yöneticilere de büyük görev düşüyor.

“Adaylarla görüşme aşamasında içerisinde kadın adaylara yer verilmediği fark edildiği anda ilgili yöneticinin süreci durdurması ve bu adaylar içerisine kadınlar da dahil edilinceye kadar beklemeyi tercih ettiğini belirtmesi bu alanda atılmış büyük bir adım olacaktır.

“Ülkemiz ne yazık ki OECD ülkeleri arasında bu anlamda en alt sırada. Çalışabilecek kadın nüfusunun sadece yüzde 34’ü işgücüne katılıyor. Üst yönetimdeki kadın sayısına baktığımızda da durum hiç iç açıcı değil.

“Ekonomik alanda kadın ve erkek eşitliğinin sağlanması için bu hızla gidersek 217 yıl gerekiyor. İş hayatındaki kadınların erkeklerden ortalama yüzde 20 daha az kazanması da vermemiz gereken bir başka mücadele alanı. Bu mücadelecinin ilk adımı farkına varmak. Çünkü erkeklerin üçte ikisi hatta kadınlar bile bu durumun farkında değil.”

“21. yüzyıl ‘kadınların asrı’ olacak”

Coca Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent ise şu açıklamaları yaptı:

“Kadınlarını eğitimde ve kariyer hayatında ileri taşımayan toplumların gelişimlerinin de yetersiz kalacağına inanıyorum.

“Çocukluğum Pakistan, Tayland, Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde geçti. Ve gördüm ki kadınlar kazandıklarını çocuklarına ve onların eğitimine harcıyor.

“Cinsiyet ayrımcılığına son vererek kadınların iş hayatındaki yerini ve başarılarını kabullenmemiz gerekiyor.

“Coca Cola’ya ikinci adam olarak atandığımda üst düzey kadın oranı yüzde 18, orta kademe ve pipeline ise yüzde 22 oranlarındaydı. Sonra yaptığımız bir araştırmada ürünlerimizin yüzde 68’ini kadınların aldığını görünce bir bağlantı kopukluğu olduğunu düşündüm ve bunu düzeltmemiz gerektiğine inandım.

“Tüketiciler ile aramızdaki o sinerji ve empatiyi kuracak olanlar kadın çalışan ve yöneticilerdi. Bir buçuk sene sonra CEO olduğumda üst ve orta kademe yönetimimizde çalışan kadın oranı yüzde 40’ı ve pipeline seviyesinde çalışan kadın oranı ise yüzde 50’lere ulaşmıştı. İlk kadın Afrikalı-Amerikalı CFO da benim dönemimde atandı.”

”Kariyerim boyunca hiç kadın yöneticim olmadı. Ama keşke olsaydı da bu deneyimi yaşayabilseydim. Ancak çok kadın yönetici arkadaşım oldu ve onların yaşadığı güçlüklere yakından şahitlik ettim. Bu empatiyle hareket ettim, her zaman. Dünyada var olan cinsiyet eşitsizliğine mutlaka elbirliği ile çözüm getirmeliyiz. Kadınların başarısı ekonomik refahı da getirecektir. 21. asrın “kadınların asrı” olduğuna inanıyorum. Ancak alınacak daha çok yol var ve burada da bizim altın üçgen dediğimiz sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve kurumların daha aktif olması gerekiyor. Herkes elini taşın altına koymalı.”

LEAD Network Kurucu ve İcra Kurulu Üyesi Annelie Verstraaten ise globaldeki çalışmalarına değinerek, “2012 yılında başlayan yolculuğumuzda bugün 140 üretici ve 80 perakendeciden oluşan 2 bin 300 üyeye ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünya genelindeki yöneticilerin yalnızca yüzde 26’sı kadın... Hedefimiz 2020 itibarıyla bu sektörlerde var olan kadın çalışan ve yönetici sayısını yüzde 5 oranında artırmaktır” dedi.

Türkiye’nin karnesinde iyileşme görünmüyor

Nielsen İnsan Kaynakları Direktörü (Türkiye, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya) Ebru Odabaşı ise şunları söyledi: “Türkiye’de iş yaşamındaki kadın sayısına bakıldığında 144 ülke arasında 131’nci sırada yer alıyoruz ve bu alanda son üç yılda Türkiye’nin karnesinde bir iyileşme görülmüyor. Türkiye’ye bakıldığında önde gelen şirketlerde bile kadınların yönetimdeki temsiliyet oranı çok düşük. Üst seviye yönetici oranı yüzde 15 iken, icra kurulu üyesi oranı yüzde 25 olarak göze çarpıyor.”

Merkezi Amsterdam'da bulunan ve Perakende ve Tüketici Malları sektöründe çalışan kadınlara odaklı ilk ve tek dernek olan LEAD Network’ün Türkiye şubesi 2016 yılında faaliyetlerine başladı ve 60 farklı firmada çalışan 200’den fazla üyesi var. (Fotoğraflı)