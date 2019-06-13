Le Marie: Fransa Fca – Renault birleşmesini veto etmedi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Haziran () – Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie, Fransa’nın Fiat Chrysle Automobiles (FCA) ve Reanult arasındaki olası birleşmeyi Fransa’nın veto etmediği açıkladı.

Fransız basınıan konuşan Le Marie, hükümetin olası birleşmeyi veto etmediğini ancak Renault’nun ortağı Nissan’ın önerisi üzerine teklifi incelemek adına beş günlük bir süre istediklerini belirtti.

Le Marie, Fransa’nın önceliğinin Renault ve Nissan’ın ortaklığını güçlendimek olduğunu söyledi ve FCA ile olası ortaklığının halen ilgi çekici bir fırsat olduğunu ekledi.