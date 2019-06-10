Le Maire: Ticaret savaşı dünyada ekonomik krize neden olur

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Haziran () – Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerdeki artışın “özellikle Avrupa ve Euro Bölgesi olmak üzere bütün dünya üzerinde doğrudan ve çok olumsuz etkileri” olabileceği uyarısı yaptı.

Le Maire, Japonya’nın Fukuoka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi’nde CNBC’ye yaptığı açıklamada, geçen yıl başlayan ek gümrük vergileri savaşının, şimdiden dünyanın en büyük iki ekonomisinin sınırlarına ulaştığına dikkat çekti ve ticaret savaşı nedeniyle Avrupa’nın ekonomik olarak daha kötü bir performans sergilediğini söyledi.

Özellikle Almanya ve Fransa’nın söz konusu ticaret savaşının ortasında kaldığına dikkat çeken Le Maire, şunları söyledi:

"ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı sebebiyle görmemiz gereken büyüme rakamlarını göremiyoruz. Bu konuda oldukça açık olmak istiyorum, gerçek bir ticaret savaşı özellikle Avrupa’da etkili olmak üzere bütün dünyada büyük bir ekonomik krize neden olur."

Le Maire, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile yaptığı görüşme sonrası Mnuchin’in ABD’nin mevcut ticari gerilimlerin artmasını engellemek istediğini söylediğini belirtti.

Fransa’nın ABD’nin Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei’ye uyguladığı yaptırımlara uygun olarak hareket edip etmeyeceğine ilişkin Le Maire, durumun tek bir şirketle ilgili olmadığını ve Fransa yönetiminin ülkenin ulusal egemenliğini korumaya odaklandığını söyledi.

Le Maire ayrıca, Huawei’nin Fransa’nın 4G teknoloji kullanımında büyük bir rol oynadığını vurgularken, ABD’nin Huawei kararı ne olursa olsun Fransa yönetiminin 5G teknolojisinin halkın bağımsızlığına müdahale etmemesi için oldukça "tedbirli" olacağını belirtti ve ekledi:

"Egemenlik konusundaki farkı belirtmemiz gerekir; önemli teknolojiler bir tarafta, ticaret bir tarafta. Ek gümrük vergilerinin yeni teknolojilerle bir alakası yok. Biz adil ticareti destekliyoruz. Gelecekte büyümeyi destekleyecek, daha etkili bir ticari sistemin oluşturulmasını istiyoruz ve bu sebeple diğer ülkelere ek gümrük vergileri uygulayarak ticaret savaşına katılmaktan kaçınmaya çalışıyoruz."