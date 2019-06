Le Maire: Libra bağımsız bir para birimi olamaz ve olmamalı

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Haziran () – Facebook’un Salı günü kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra’yı tanıtmasının ardından, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Libra’nın “bağımsız bir para birimi” olarak kullanılmasının “söz konusu olamayacağını” söyledi ve “Bu olamaz ve olmamalı” dedi.

Bloomberg’de yer alan habere göre, Facebook’un uzun süredir beklenen kripto para birimi Libra, Salı günkü tanıtımının ardından Birleşik Krallık ve Fransa’da eleştirildi.

The Financial Times, aralarında Birleşik Krallık, Fransa ve ABD’nin yer aldığı dünyanın en büyük ekonomilerini barındıran G7’nin, Libra gibi dijital para birimlerinin finansal sisteme yönelik risklerini değerlendirmek için bir forum oluşturacağını öne sürdü. Le Maire ve Fransa Merkez Bankası Guvernörü Francois Villeroy de Galhau’nun yazdığı mektubu kaynak olarak gösteren Financial Times haberinde söz konusu grubun merkez bankaları ve Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkililerinden oluşacağı belirtildi.

Yapılan eleştiriler kapsamında Avrupa Parlamentosu Almanya üyesi Markus Ferber, Facebook’un sanal para birimi planlarıyla bir “gölge bankası”na dönüşebileceğini belirtirken, İngiltere Merkez Bankası Mark Carney Libra’ya ılımlı yaklaştığını fakat söz konusu kripto para birimine yine de yaptırım uygulanması gerektiğine dikkat çekti. Carney, “Bu dünyada faaliyet gösteren her şey sistematik bir hale geliyor ve yüksek standart yaptırıma maruz kalıyor” dedi.

Facebook, Salı günü Libra ve dijital cüzdan Calibra’nın 2020 yılında piyasaya sürüleceğini duyurmuş ve şirketten yapılan açıklamada, “Libra’nın hedefi milyarlarca insanın kullanabileceği basit küresel bir para birimi ve finansal altyapı oluşturmaktır” denilmişti.

Facebook, Libra gözetiminden aralarında Visa, Mastercard, Uber, Vodafone, Spotify ve ebay gibi 28 şirketin yer aldığı “Libra Konsorsiyumu”nun sorumlu olacağını belirtmişti. Şirket açıklamasında Libra’nın gerçek varlık rezervlerinin desteklediği güvenli ve ölçülebilir bir blockchain üzerinde oluşturulduğu iddia edilmişti.