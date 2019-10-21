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Lavrov: Türk Akımı’nın ikinci hattı 2020’de hazır olacak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, GAzprom’unTürk Akımı projesinin, güney ve güneydoğu Avrupa’ya gaz tedarik edecek olan ikinci hattının 2020 yılında hazır olacağını söyledi. Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zakharieva...
EKONOMİ 21.10.2019, 15:38
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, GAzprom’unTürk Akımı projesinin, güney ve güneydoğu Avrupa’ya gaz tedarik edecek olan ikinci hattının 2020 yılında hazır olacağını söyledi.
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zakharieva ile görüşmesi sonrasında konuşan Lavrov, “Bulgar meslektaşlarımızıo altyapı inşaatına başladıklarıı ve Türk Akımı’nın ikinci hattını 2020 yılında tamamlanacağını söylediler” dedi.
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zakharieva ile görüşmesi sonrasında konuşan Lavrov, “Bulgar meslektaşlarımızıo altyapı inşaatına başladıklarıı ve Türk Akımı’nın ikinci hattını 2020 yılında tamamlanacağını söylediler” dedi.
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