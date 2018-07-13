Lassa uzun yol şoförlerinin sağlığı için yeniden yola çıkıyor

LASSA, 2011 yılında başlattığı ‘Yola Sağlam Çık’ adlı sosyal sorumluluk projesi ile yeniden yola çıkıyor. Proje kapsamında diyetisyen ve spor uzmanlarının yer aldığı ekipler şoförlere çeşitli analizler ve bire bir görüşmeler ile sağlıklı yaşam önerileri sunuyor.

Lassa, ‘Yola Sağlam Çık’ adlı sosyal sorumluluk projesi ile uzun yol şoförlerinin ihtiyaç duyduğu beslenme ve yaşam pratiklerini Türkiye’nin dört bir yanındaki kooperatiflere taşıyor. 2011 yılında başlatılan proje kapsamında, diyetisyen ve spor uzmanlarının Lassa ekipleri, şoförlere çeşitli analizler ve bire bir görüşmeler neticesinde sağlıklı yaşam önerileri sunuyor. Bu kapsamda Lassa, Yola Sağlam Çık Tırı ile 9 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında, Tekirdağ’dan Mersin’e 24 farklı noktada şoförlerle bir araya geliyor. Temel tıbbi ölçümlerini yaptırarak uzmanlardan sağlıklı yaşam için ipuçları alan şoförler uzmanlardan sağlıklı yaşam için ipuçları alıyor. Vücut kitle endeksi, şeker, kolesterol, tansiyon, yağ ölçümü gibi temel tıbbi testleri yapılan şoförler, beslenme ve spor uzmanlarından nasıl beslenmeleri ve hangi fiziksel hareketleri yapmaları gerektiği konusunda da tavsiyeler alıyor.

İKİNCİ DURAK İSTANBUL OLDU

Projenin ikinci durağı olan İstanbul’da, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nda hizmet veren Bi’ Mola Çiftalan tesisinde gerçekleştirilen etkinlikte Brisa CEO’su Cevdet Alemdar ve projeye yakıt sponsoru olarak destek veren Aytemiz’in Genel Müdürü Ahmet Eke de uzun yol şoförleriyle bir araya geldi ve sağlıklı bir yaşam için onları destekledi.

"TÜM ZORLU KOŞULLARDA ŞOFÖRLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Yola Sağlam Çık projesi ile uzun yol şoförlerinin yaşamlarında kalıcı bir etki yaratmayı hedeflediklerini belirten Brisa CEO’su Cevdet Alemdar, “Brisa’nın sektör liderliği ve büyüme hikayesinin köklerinde insana yakınlığı yer alıyor. Bu kurum kültürümüzün işimize olan en güçlü yansıması ise sahadaki güçlü varlığımız. Tüm paydaşlarımızla sahada omuz omuza olarak, onlara en yeniyi ve en iyiyi sunmanın peşindeyiz. Lassa markamızla 43 yıldır uzun yol şoförlerinin en zorlu yol koşullarında dahi yanlarındayız ve en sağlam yol arkadaşıyız. Uzun saatlerini yollarda geçiren şoförlerin özellikle sağlıklı yaşam konusunda desteklenmelerinin de büyük önem taşıdığını biliyoruz. Bu kapsamda projemiz ile hedefimiz şoförlerimizi emniyetli bir sürüş için önce kendi sağlıklarına dikkat etmeleri konusunda bilinçlendirmek ve hayata geçirebilecekleri basit değişikliklerle daha sağlıklı ve sağlam bir şekilde yola çıkmalarına destek olmak” diye konuştu.

"PROJE TRAFİK GÜVENLİĞİNE BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK"

Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke ise; “Türkiye’nin en hızlı büyüyen akaryakıt markası Aytemiz olarak, Lassa’nın ‘Yola Sağlam Çık’ projesine destek vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Tüketicilerini her zaman dinleyerek talep ve ihtiyaçlarına göre ürün ve hizmetlerini şekillendiren aynı zamanda şaşırtan hizmetleri ile hayatlarına dokunan bir akaryakıt markası olarak ‘Yola Sağlam Çık’ projesiyle, yolların profesyonellerine istasyonlarımız dışında da erişip, yakın gelecekte onlara özel projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Son dönemde hayata geçirdiğimiz, Motorcu Dostu Trafik kurumsal sosyal sorumluluk projemizle tüm araç sürücüleri arasında yaratmaya çalıştığımız empati hareketi gibi Lassa’nın “Yola Sağlam Çık” projesinin de trafik güvenliğine büyük fayda sağlayacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Tur kapsamında Lassa’nın “Yola Sağlam Çık” tırı, Tekirdağ ve İstanbul’un ardından Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Antalya, Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Kastamonu, Samsun, Yozgat ve Mersin illerini ziyaret edecek. Bu yıl ziyaret edilen noktalarda Probox mobil lastik ve araç bakım ünitesini kuran Lassa, şoförlere yüzde 25’e varan indirim oranlarıyla lastik satış hizmeti de sunuyor. Ayrıca etkinliğe katılan Turkcell’li şoförlere de 1 gb data paketi hediye ediliyor. Lassa satış yöneticileri de sürücülere emniyetli sürüş ve performans konusunda bilgi ve danışmanlık sağlıyor. Aytemiz ise etkinliğe katılanlara avantajlı yakıt alımı sağlayan Aytemiz Kart dağıtımı yapıyor olacak. Lassa ayrıca, etkinlik alanlarında düzenlenecek yarışmalarla şoförlere ruhsat kabı ve sürüş gözlüğü hediye ediyor.

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