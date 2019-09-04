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Lagarde: ECB piyasaları dinlemeli ve onları anlamalı
Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkan adayı Christine Lagarde, ECB'nin piyasaları dinlemesi ve onları anlaması gerektiğine dikkat çekti. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Lagarde, buna karşılık ECB'nin piyasalar tarafından "yönlendirilmemesi"...
EKONOMİ 04.09.2019, 12:49
Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkan adayı Christine Lagarde, ECB'nin piyasaları dinlemesi ve onları anlaması gerektiğine dikkat çekti.
Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Lagarde, buna karşılık ECB'nin piyasalar tarafından "yönlendirilmemesi" gerektiğinin altını çizdi.
Lagarde, para politikası belirleyicilerinin para politikası ve mali politikayı göz önünde bulundurarak yapısal reformlar dahilinde ekonomik yavaşlama, popülizm ve popülizm ile mücadele etmesi gerektiğini söyledi.
Lagarde ayrıca, borçları bütçe açıklarının yüzde 0.5’i limitinde olan ülkelere altyapı yatırımları yaparak ekonomik yavaşlama ile mücadele etme çağrısı yaptı.
Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Lagarde, buna karşılık ECB'nin piyasalar tarafından "yönlendirilmemesi" gerektiğinin altını çizdi.
Lagarde, para politikası belirleyicilerinin para politikası ve mali politikayı göz önünde bulundurarak yapısal reformlar dahilinde ekonomik yavaşlama, popülizm ve popülizm ile mücadele etmesi gerektiğini söyledi.
Lagarde ayrıca, borçları bütçe açıklarının yüzde 0.5’i limitinde olan ülkelere altyapı yatırımları yaparak ekonomik yavaşlama ile mücadele etme çağrısı yaptı.
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