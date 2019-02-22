L. Amerika’nın en büyük yatırım bankasından kripto para birimi

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Şubat () – Latin Amerika’nın en büyük yatırım bankası Banco BTG Pactual SA, kendi menkul kıymet kripto para birimini (security token) piyasaya süreceğini açıkladı.

Brezilya ve uluslararası düzeyde alt kuruluşlarıyla finansal ürün ve hizmetler sunan Banco BTG Pactual SA’nın, STO (Security Token Offering – Menkul Kıymetler Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) ile ReitBZ ismi verilen söz konusu para birimi için 15 milyon dolar kaynak sağlamayı hedeflediği belirtilirken, ReitBX’yi Brezilya genelinde gayrimenkul varlıklarının destekleyeceği vurgulandı.

ReitBZ’nin getirilerinin yüzde 15-20 arasında olmasının hedeflendiği belirtilirken, Banco BTG Pactual SA Baş Teknoloji Yöneticisi (CTO) Gustavo Roxo, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“BTG likidite sağlamak adına kendi sermayesini oluşturuyor çünkü kripto para birimleri işine güveniyor. Bu altyapıyı oluşturmayı düşündük çünkü dijital dünyadaki yatırımcıların daha yüksek riskler alabilecek iştahı olduğunu düşünüyoruz.”