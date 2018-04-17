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"Kuzey ve Güney Kore savaşın sona erdiğini açıklayabilir"

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Nisan () – Kuzey ve Güney Kore liderlerinin, gelecek hafta gerçekleşecek olan zirvede iki ülke arasında 65 yıldır süren "savaş durumu"nun sona erdiğini açıklaması bekleniyor. Güney Kore merkezli Munhwa Ilbo...

"Kuzey ve Güney Kore savaşın sona erdiğini açıklayabilir"

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Nisan () – Kuzey ve Güney Kore liderlerinin, gelecek hafta gerçekleşecek olan zirvede iki ülke arasında 65 yıldır süren "savaş durumu"nun sona erdiğini açıklaması bekleniyor.
Güney Kore merkezli Munhwa Ilbo gazetesinde yer alan habere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in gelecek hafta gerçekleşecek olan buluşmasında, o tarihe kadar savaşan iki ülkenin 1953 yılında ilan ettiği ateşkesin sona erdirilerek, "savaşın sona erdiğini" açıklaması bekleniyor.
Haberde, Kim Jong un ve Moon Jae-in gündeminde aynı zamanda iki ülkenin ateşkes bölgesi olan sivilleştirilmiş bölgenin eski haline getirilmesi de olacağı belirtilirken, Kuzey ve Güney Kore arasındaki çatışma durumunun sona erdirilmesinin Kim Jong Un ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Mayıs’ta gerçekleşmesi beklenen görüşmeyi olumlu etkileyebileceği vurgulandı.

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