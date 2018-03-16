Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada
Fed öncesi dolar 3.90 ve...
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...
ABD'de üst geçit çöktü, ölü ve yaralılar var
Üst geçit çöktü, ölü ve...

Kuzey Kore'ye uygulanacak yaptırım kararı Resmi Gazete'de

İstanbul, 16 Mart () - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Kuzey Kore'ye uygulanmasını kararlaştırdığı yaptırımlara ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararla,...

Kuzey Kore'ye uygulanacak yaptırım kararı Resmi Gazete'de

İstanbul, 16 Mart () - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Kuzey Kore'ye uygulanmasını kararlaştırdığı yaptırımlara ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararla, Kuzey Kore'ye birçok ticari emtianın satışına ve bu ülkeden alımı yasaklanırken, Kuzey Kore uyruklu 39 kişinin mal varlığının dondurulması ve seyahat yasağı uygulanması kararlaştırıldı.
Bakanlar Kurulu kararına göre, Kuzey Kore'nin nükleer programına katkıda bulanabilecek altın transferinin yanında, doğalgaz, ham petrol, tekstil ürünleri, kullanılmış gemi, endüstriyel makine, ulaşım araçları, demir-çelik ve diğer metallerin satışı yapılamayacak. 
Buna karşılık, Kuzey Kore'den kurşun ve kurşun cevheri, gıda tarım ürünleri, elektrikli aletler, makine, magnezit, kereste, deniz taşıtları, deniz mahsulleri, tarım ürünleri, tekstil ürünleri, kumaş, hazır giyim ürünleri, makine, elektrikli aletler ithal edilmeyecek ve Kuzey Kore'ye tedariği ve satışı yasaklanan maddelerin varlığına ilişkin geçerli şüphe bulunması durumunda liman ve havalimanları da dahil olmak üzere tesis ve mekanlarda denetim yapılabilecek.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla yasaklılar listesine dahil edilen bu kapsamdaki deniz taşıtları, acil durum söz konusu olmadığı sürece Türkiye limanlarına giremeyecek, bu deniz taşıtlarına gemiden gemiye taşıma gerçekleştirilemeyecek, yardım sağlanmayacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314