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Kuveyt Türk konut finansmanında kâr oranını 0.98’e düşürdü
Katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla konut finansman oranını 0.98’e çekti. Kuveyt Türk herhangi bir koşul ve şart gütmeden yüz yirmi aya...
EKONOMİ 11.11.2019, 18:00
Katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla konut finansman oranını 0.98’e çekti.
Kuveyt Türk herhangi bir koşul ve şart gütmeden yüz yirmi aya kadar vade seçeneklerinde konut finansman kâr oranını 0.98’e düşürdü. Ürün kullanan müşterilerine ise 0.95’e seviyesinden kâr oranıyla faydalanma imkânı sunuyor.
Kuveyt Türk’ten konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, herhangi bir üst veya alt sınır şartı olmaksızın tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kâr oranı 0.98’e düşürüldü. Ayrıca otomatik ödeme talimatı, BES, kredili hayat sigortası ürünlerini kullanan Kuveyt Türk müşterileri ise 0.95’e kadar düşürülen kâr oranlarından yararlanabilecek.
Kuveyt Türk herhangi bir koşul ve şart gütmeden yüz yirmi aya kadar vade seçeneklerinde konut finansman kâr oranını 0.98’e düşürdü. Ürün kullanan müşterilerine ise 0.95’e seviyesinden kâr oranıyla faydalanma imkânı sunuyor.
Kuveyt Türk’ten konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, herhangi bir üst veya alt sınır şartı olmaksızın tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kâr oranı 0.98’e düşürüldü. Ayrıca otomatik ödeme talimatı, BES, kredili hayat sigortası ürünlerini kullanan Kuveyt Türk müşterileri ise 0.95’e kadar düşürülen kâr oranlarından yararlanabilecek.
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