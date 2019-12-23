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Kuveyt : ABD-Çin anlaşması petrol fiyatlarında istikrar sağladı
Kuveyt Petrol, Elektrik ve Su Bakanı Khaled al-Fadhel, petrol fiyatlarındaki istikrarlı seyre ABD ve Çin’in ticari ilişkilerindeki olumlu görünümün yol açtığını söyledi. Dünyanın en büyük iki ekonomisinin karşılıklı tarifeler ve...
EKONOMİ 23.12.2019, 14:45
Kuveyt Petrol, Elektrik ve Su Bakanı Khaled al-Fadhel, petrol fiyatlarındaki istikrarlı seyre ABD ve Çin’in ticari ilişkilerindeki olumlu görünümün yol açtığını söyledi.
Dünyanın en büyük iki ekonomisinin karşılıklı tarifeler ve yaptırımlarla aylar süren ticaret savaşını sona erdirmeye karar vermesine paralel olarak küresel piyasalarda görülen rahatlama, petrol fiyatlarının da dengelenmesine yardımcı oldu.
Buna paralel olarak al-Fadhel, petrol piyasalarındaki talebin fiyat değişimindeki belirleyici faktör olması sebebiyle tek bir ülkenin petrol fiyatlarını kontrol edemeyeceğini, fakat ABD ve Çin arasındaki olumlu ekonomik gelişmelerin, gelecek yılın ilk altı ayında petrol fiyatlarının dengelenmesine destek olacağını öngördü.
Pekin ve Washington arasındaki gelişmeler kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, Çin’le ticaret anlaşmasının “ilk kısmına” yönelik görüşmelerin iyi ilerlediğini ve tarafların anlaşmayı “kısa bir süre içinde” imzalayacaklarını söylemişti.
Dünyanın en büyük iki ekonomisinin karşılıklı tarifeler ve yaptırımlarla aylar süren ticaret savaşını sona erdirmeye karar vermesine paralel olarak küresel piyasalarda görülen rahatlama, petrol fiyatlarının da dengelenmesine yardımcı oldu.
Buna paralel olarak al-Fadhel, petrol piyasalarındaki talebin fiyat değişimindeki belirleyici faktör olması sebebiyle tek bir ülkenin petrol fiyatlarını kontrol edemeyeceğini, fakat ABD ve Çin arasındaki olumlu ekonomik gelişmelerin, gelecek yılın ilk altı ayında petrol fiyatlarının dengelenmesine destek olacağını öngördü.
Pekin ve Washington arasındaki gelişmeler kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, Çin’le ticaret anlaşmasının “ilk kısmına” yönelik görüşmelerin iyi ilerlediğini ve tarafların anlaşmayı “kısa bir süre içinde” imzalayacaklarını söylemişti.
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