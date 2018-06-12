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Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 2 bin 700 yolcu geldi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na, aynı günde, toplam 2 bin 700 yolcu ve 2 bin mürettebatı bulanan 3 kruvaziyer yanaştı. Ege Port Kuşadası Limanı'na Yunan bayraklı 'Celestyal Olympia', Bahama bayraklı 'Wind Star' ve...

Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 2 bin 700 yolcu geldi
AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na, aynı günde, toplam 2 bin 700 yolcu ve 2 bin mürettebatı bulanan 3 kruvaziyer yanaştı.
Ege Port Kuşadası Limanı'na Yunan bayraklı 'Celestyal Olympia', Bahama bayraklı 'Wind Star' ve Yunan bayraklı 'Celestyal Cristal' adlı gemiler geldi. Gemilerden inen toplam 2 bin 700 yolcunun bir bölümü, tur otobüsleriyle Meryemana ve Efes'e gitti. Bazıları ise şehir merkezinde gezmeyi tercih etti.
Kruvaziyerle Türkiye'ye gelen yolcuların yüzde 75'inin Kuşadası'nda ağırlandığını belirten Kuşadası Limanı işletmecisi Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, gemi yolcularının büyük bölümünün Amerikalı olduğunu söyledi.

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